LPG визначився із рівнем гуртових цін

З 16 по 23 жовтня, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня гуртова ціна на скраплений газ знизила темпи зростання, збільшившись на 220 грн/т, до 57 570 грн/т, тоді як тижнем раніше приріст становив 960 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 23 жовтня середньозважена вартість ресурсу зросла на 387 грн/т, до 36 934 грн/т.

Аукціон пройшов досить жваво. На торги було виставлено 3,4 тис. т, що на 21% менше ніж на минулому тижні. Ресурс «Укргазвидобування» був реалізований за цінами 57 000-57 400 грн/т, що нижче початкової 57 422 грн/т, «Укрнафти» - по 56 400-57 965 грн/т при стартовій 56 420 грн/т.

На торгах приватних виробників 22-23 жовтня ціни на газ становили 56 200-57 480 грн/т.

Зі слів учасників ринку, пропозицій газу достатньо та і ціни на ГНС нижчі за імпорт. «Наприклад, ціна на кордоні автопартій газу з Польщі в середньому $850/т або близько 59 200 грн/т в Києві (якщо орендований транспорт). А ось на столичному ринку пропозиції починаються від 57 500 грн/т, а на тижні були ще нижче», - розповів трейдер з центрального регіону.

«Сьогодні й аукціонний газ по 56 500-57 000 грн/т був суттєво нижчим імпортного паритету для центрального регіону. Та навіть при зростанні до 57 500 грн/т залишився дешевшим за ресурс з Польщі», - зазначили в одній із компаній.

В іншій додали, що зараз до столичного регіону майже ніхто не доїжджає з імпортним газом зі західного напрямку: «Намагаються продати одразу на заході».

Основну конкуренцію аукціонам зараз складає південь, де ціни, станом на 23 жовтня, починаються від 53 000-54 000 грн/т залежно від густини. Море дешевше», - зазначив один з учасників торгів з південного сходу країни.

І для Києва ресурс з південних терміналів, вигідніший ніж пропозиції на аукціоні. За підрахунками enkorr, газ з півдня в столиці рахується від 56 400-57 400 грн/т, коли аукціонний по 57 000 грн/т з доставленням буде коштувати близько 58 400 грн/т.

В другій половині минулого тижня через Дунай прибули значні обсяги ресурсу - 10,7 тис. т - майже половина від загального обсягу імпорту в Україну.

Найближчим часом як мінімум двоє імпортерів чекають на вантаж. Зі слів південних трейдерів, вигідна ціна генерує попит. Вірогідно, саме через це до продажів на півдні поступово повертаються компанії, які тривалий час не імпортували ресурс. Наприклад, планує поновити імпорт газу компанія «Люкс Трейд Ресурс», яка останній раз відвантажувала продукт в грудні 2023 року.