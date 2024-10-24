Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% на тлі занепокоєння щодо напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% в четвер, майже відновивши втрати попередньої сесії, оскільки напруженість на Близькому Сході знову опинилася в центрі уваги напередодні виборів в США, незважаючи на змішану картину запасів палива в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:02 EET виросли на 95 центів, або на 1,27%, до 75,91 долара, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 1 долар, або на 1,41%, до 71,77 долара, оскільки перестрілки між Ізраїлем і Хезболлою продовжували турбувати ринки з приводу поставок.

Цього тижня ціни на нафту зросли майже на 4%, що допомогло скоротити втрати минулого тижня більш ніж на 7% через занепокоєння щодо попиту з боку Китаю і послаблення побоюваннь щодо потенційних перебоїв, викликаних бойовими діями на Близькому Сході.

«Нерівна гра цін на нафту - це суміш технічної реакції на майбутню невизначеність», - говорить Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«На тлі відсутності підтримуючого каталізатора і хворобливих настроїв на всіх нафтових ринках, нафтові бугаї кидаються на будь-який додатковий заголовок про ескалацію конфлікту на Близькому Сході, що виглядає цілком виправданим», - додала вона.



Ізраїль завдав ударів по столиці Сирії Дамаску рано вранці в четвер, повідомили сирійські державні ЗМІ, що стало останньою такою атакою на тлі війни в Газі.

Це сталося після попередніх ізраїльських ударів по південних передмістях Бейрута в середу і після того, як Хезболла заявила, що вона вперше випустила високоточні керовані ракети по ізраїльських цілях.

Перестрілки, що посилюються, відбуваються в той час, коли Вашингтон робить останній серйозний поштовх для досягнення миру між Ізраїлем і підтримуваними Іраном угрупованнями Хезболла і Хамас напередодні президентських виборів у США 5 листопада, які можуть змінити політику США на Близькому Сході.

За словами Сачдеви з Phillip Nova, поточна волатильність напередодні критично важливого тижня виборів в США, за яким послідує політичне рішення ФРС, забезпечує достатню тягу, щоб викликати більш різкі коливання, навіть незважаючи на те, що поставки залишаються достатніми.

Тим часом, згідно з даними Управління енергетичної інформації США, опублікованими в середу, запаси нафти в США зросли на 5,5 млн барелів минулого тижня, в порівнянні з очікуваннями аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зростання на 270 000 барелів.

Незважаючи на накопичення запасів, імпліцитний попит все одно зріс, зазначають аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів.

Також на фронті попиту на нафту підтримку надало зростання попиту на дистиляти, як зазначають аналітики JP Morgan в клієнтській замітці, підкреслюючи високий попит на подорожі в Азії і послідовне скорочення запасів дистилятів на кількох основних ринках.