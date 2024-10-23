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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $74,65 за барель

 

Зниження цін на нафту посилилося вдень у середу.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.13 EET знизилися на $1,39 (1,83%), до $74,65 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до зазначеного часу на $1,41 (1,97%), до $70,33 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали на 2,4%, незважаючи на сигнали зростання запасів у США.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в Штатах за минулий тиждень збільшилися на 1,64 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували приріст на 0,7 млн барелів, за даними Trading Economics.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ та трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані міністерство енергетики опублікує о 17:30 у середу.

Також ринок продовжує стежити за новинами із Близького Сходу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що нещодавня ліквідація глави політбюро ХАМАС Ях'ї Сінвара надає Ізраїлю можливість для узгодження умов повернення заручників із Гази та завершення конфліктів на Близькому Сході.

"Настав час перетворити низку успішних військових дій (Ізраїлю - ІФ-У) на довгостроковий стратегічний успіх. Для цього залишилося повернути заручників на батьківщину і закінчити війну, при цьому треба мати чітке уявлення про подальші дії (щодо нормалізації ситуації в регіоні - ІФ-У) )", - цитує Блінкена The Times of Israel.

Розповідаючи про заплановану Ізраїлем відповідь на проведений Іраном ракетний обстріл ізраїльської території, Блінкен нагадав, що сторонам потрібно уникати ескалації.

"Мірою пом'якшення побоювань з приводу поставок нафти з Ірану увага ринку переключилася на ризики надлишку пропозиції в 2025 році, - написали аналітики Goldman Sachs. - Знижувальні ризики, спричинені великим обсягом вільних добувних потужностей та ймовірністю збільшення зовнішньоторговельних мит, переважують підвищувальні ризики перебоїв постачання через геополітику".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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