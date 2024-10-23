Нафта падає на зростанні запасів нафти в США; ринок стежить за ситуацією на Близькому Сході

Ціни на нафту впали в середу після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США зросли більше, ніж очікувалося, хоча падіння було обмежене, оскільки ринок спостерігав за дипломатичними зусиллями на Близькому Сході після того, як Ізраїль продовжив напади на Газу і Ліван.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET впали на 20 центів, або на 0,3%, до 75,84 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 20 центів, або 0,3%, до 71,54 долара за барель.

На двох попередніх сесіях цього тижня ф'ючерси на нафту торгувалися з підвищенням.

«Ринок продовжує чекати на реакцію Ізраїлю на ракетну атаку Ірану», - зазначили в середу аналітики ING, додавши, що зростання цін у вівторок, можливо, було пов'язане з відсутністю результатів останнього візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Ізраїлю.

Блінкен провів «тривалі розмови» з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і вищими ізраїльськими лідерами, закликаючи їх доставити більше гуманітарної допомоги в Газу, повідомив високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

У вівторок Ізраїль також підтвердив, що вбив Хашема Сафіддіна, спадкоємця покійного лідера «Хезболли» Хасана Насралли, який загинув минулого місяця під час ізраїльської атаки на ліванське угрупування бойовиків, що підтримується Іраном.

«Учасники ринку очікують, що конфлікт на Близькому Сході затягнеться, а угода про припинення вогню може зайти в глухий кут», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег ІГ.

«Нещодавні зусилля Китаю зі стимулювання економіки можуть призвести до певного успіху в стабілізації умов або навіть до більш стійкого відновлення, що може позитивно вплинути на попит на нафту», - додав Єп.

Тим часом, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,64 млн барелів, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, що чинить тиск на ціни. Аналітики, опитані Reuters, очікували збільшення запасів нафти на 300 000 барелів.

Офіційні дані про запаси нафти від уряду США будуть опубліковані в середу о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем).

«В умовах, коли ціни на нафту коливаються від перепроданості до перекупленості протягом короткого періоду часу, утримання позиції на будь-якій стороні ринку може виявитися складним завданням», - сказав Джим Ріттербуш з Ritterbusch and Associates у Флориді в своїй записці.

Goldman Sachs у вівторок заявив, що очікує, що ціни на нафту в середньому становитимуть 76 доларів за барель у 2025 році, виходячи з помірного надлишку нафти і вільних потужностей серед виробників в ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та їхніх союзників на чолі з Росією.