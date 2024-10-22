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Нафта перейшла до зростання, Brent наближається до $75 за барель
16:56 22.10.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок почали активно зростати удень у вівторок.
Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:23 EET підвищилися на $0,68 (0,92%), до $74,97 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до зазначеного часу на $0,87 (1,23%), до $71,43 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 1,7%, WTI - на 1,9% після того, як Народний банк Китаю знизив процентні ставки сильніше, ніж очікувалося, для стимулювання місцевої економіки. Китай є найбільшим імпортером нафти у світі.
Тим часом ринок, як і раніше, очікує дій Ізраїлю у відповідь на іранську ракетну атаку 1 жовтня.
"Напруженість на Близькому Сході продовжує позначатися на опціонах Brent, - написали аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті. - Колл-опціони стають значно дорожчими, ніж пут-опціони, оскільки учасники ринку страхуються на випадок стрибка цін із урахуванням невизначеної геополітичної ситуації".
Тим часом інвестори побоюються надлишку пропозиції палива на світовому ринку.
Надлишок нафти в Китаї у вересні становив близько 930 тис. барелів на добу, зазначив стратег Commerzbank Карстен Фріч. Це приблизно вдвічі менше, ніж у серпні, додав він.
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