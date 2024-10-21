Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $74,44 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у понеділок, котирування відновлюються після обвалу за підсумками минулого тижня.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:09 EET. підвищилися на $1,38 (1,89%), до $74,44 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до окресленого часу на $1,55 (2,24%), до $70,77 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 7,6% - максимально з початку вересня, WTI - на 8,4% рекордними темпами з жовтня 2023 року, за даними Dow Jones.

У понеділок ринок зростає на черговому витку ескалації конфлікту на Близькому Сході. Як повідомляють ЗМІ, минулої суботи безпілотник, випущений "Хезболлою", врізався в будівлю біля приватної резиденції ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у місті Кесарія. На день пізніше Ізраїль завдав нових ударів по Лівану.

Тим часом ЦБ Китаю, найбільшого імпортера нафти у світі, опустив базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,1% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами також зменшено на 25 б.п., до 3,6%. Обидві ставки перебувають на рекордних мінімумах, до того НБК опускав їх у липні. Аналітики в середньому очікували на зниження ставки за річними кредитами до 3,15%, за п'ятирічними - до 3,65%, за даними Trading Economics.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США збільшилася на одну і становила 482 одиниці. Кількість газових установок скоротилася на дві, до 99.

