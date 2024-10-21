Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $74,44 за барель

 

Підйом цін на нафту посилився вдень у понеділок, котирування відновлюються після обвалу за підсумками минулого тижня.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:09 EET. підвищилися на $1,38 (1,89%), до $74,44 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до окресленого часу на $1,55 (2,24%), до $70,77 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 7,6% - максимально з початку вересня, WTI - на 8,4% рекордними темпами з жовтня 2023 року, за даними Dow Jones.

У понеділок ринок зростає на черговому витку ескалації конфлікту на Близькому Сході. Як повідомляють ЗМІ, минулої суботи безпілотник, випущений "Хезболлою", врізався в будівлю біля приватної резиденції ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху у місті Кесарія. На день пізніше Ізраїль завдав нових ударів по Лівану.

Тим часом ЦБ Китаю, найбільшого імпортера нафти у світі, опустив базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,1% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами також зменшено на 25 б.п., до 3,6%. Обидві ставки перебувають на рекордних мінімумах, до того НБК опускав їх у липні. Аналітики в середньому очікували на зниження ставки за річними кредитами до 3,15%, за п'ятирічними - до 3,65%, за даними Trading Economics.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США збільшилася на одну і становила 482 одиниці. Кількість газових установок скоротилася на дві, до 99.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2308
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 44,7272
  0,0665
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9242  0,04 0,10 41,5254  0,00 0,01
EUR 44,6173  0,05 0,10 45,3165  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,05 0,13 41,2700  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес