Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується близько $73,5 за барель

Ціни на нафту підвищуються в понеділок після різкого зниження за підсумками минулого тижня.

Підтримку ринку надають нові сигнали посилення напруженості на Близькому Сході. За повідомленнями ЗМІ, минулої суботи безпілотник, випущений "Хезболлою", врізався в будівлю біля приватної резиденції ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в місті Кесарія. Днем пізніше Ізраїль завдав низку нових ударів по Лівану.

Трейдери чекають від Ізраїлю атаки по Ірану у відповідь на удар Тегерана по території країни на початку жовтня.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 кч становить $73,47 за барель, що на $0,41 (0,56%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $1,39 (1,9%), до $73,06 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,45 (0,65%), до $69,67 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $1,45 (2,1%), до $69,22 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 7,6% - максимально з початку вересня, WTI - на 8,4%, максимально з жовтня 2023 року, за даними Dow Jones. Зниженню ціни на нафту сприяли побоювання ринку щодо перспектив попиту на енергоносії у світі і, насамперед, у Китаї.