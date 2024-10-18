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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent торгується біля $74,15 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно опускатися вдень у п'ятницю і завершують тиждень у мінусі.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:19 EET знизилися на $0,3 (0,4%), до $74,15 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася на зазначений час на $0,28 (0,4%), до $70,39 за барель.

Напередодні нафта подорожчала на 0,3-0,4% на даних про те, що запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 2,19 млн барелів, тоді як експерти очікували зростання на 1,5 млн барелів.

Незважаючи на це, нафтові котирування завершують тиждень зниженням на понад 6% через сигнали сповільнення економіки Китаю та пом'якшення побоювань ескалації конфлікту на Близькому Сході.

У п'ятницю стало відомо, що темпи зростання економіки Китаю в третьому кварталі сповільнилися до 4,6% з 4,7% кварталом раніше, проте перевищили консенсус-прогнози аналітиків на рівні 4,5%.

Також трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. Раніше Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ліквідувала голову політбюро угруповання ХАМАС Ях'ю Сінвара під час удару в Секторі Гази.

"З огляду на всі нещодавні події не можна виключати корекції цін на нафту вгору, однак повернення на попередні максимуми малоймовірне, - зазначив аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Дані свідчать, що пропозиція нафти перевищить попит у 2025 році або ж дефіцит буде не таким вираженим, як очікувалося раніше".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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