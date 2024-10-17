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АНАЛІТИКА

Нафта слабо дорожчає, Brent торгується у $74,3 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок трохи піднімаються вдень у четвер після зниження за підсумками попередніх чотирьох сесій поспіль.

Інвестори оцінюють сигнали про скорочення запасів нафти у США минулого тижня та ситуацію на Близькому Сході.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:03 EET підвищилися на 5 центів, до $74,27 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на 3 центи до $70,42 за барель.

Котирування Brent та WTI завершили торги в середу на мінімальних позначках з 2 жовтня, зазначає MarketWatch.

За оцінками Американського інституту нафти (API), резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 1,6 млн барелів. При цьому аналітики в середньому прогнозували приріст на 2,3 млн барелів, за даними Trading Economics.

Запаси бензину в країні, за даними API, знизилися за тиждень на 5,9 млн. барелів, тоді як дистилятів збільшилися на 2,7 млн. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ та трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані міністерство енергетики опублікує о 18:00 у четвер.

Крім того, учасники ринку оцінюють новину про те, що США застосували стратегічні бомбардувальники B-2 для ударів по бункерах єменських бунтівників-хуситів, де вони зберігали зброю.

"Близький Схід залишається в центрі уваги, зокрема, терміни та об'єкти очікуваної атаки у відповідь Ізраїлю", - зазначив старший аналітик A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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