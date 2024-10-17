Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

LPG у гурті не складе собі ціни

LPG у гурті не складе собі ціни

 Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні у жовтні 2024 р., грн/т

Середня ціна на LPG у прайсах гуртових трейдерів зросла за тиждень з 9 по 16 жовтня на 960 грн, до 57 350 грн/т. Про це повідомляє моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На Українській енергетичній біржі торги 16 жовтня, порівняно з попередніми, відбувалися досить нетипово: аукціон розпочався жваво, але після продажу близько 300 т газу активність звелася до нуля. За цей час ціни «Укрнафти» зросли до 56 339-58 089 грн/т, «Укргазвидобування» - до 57 670-58 100 грн/т. Згодом, щоб реалізувати ресурс, виробники вимушені були знизити цінники й залишки газу УГВ були продані за 57 190-57 400 грн/т, продукт «Укрнафти» здешевшав до 55 500-56 500 грн/т. За підсумками торгів 5 лотів останньої залишилися без покупця. На початку аукціону виробники виставили 4,3 тис. т ресурсу, що майже дорівнює показникам минулого тижня.

На торгах приватних виробників 15-16 жовтня вартість газу становила 56 500-57 010 грн/т.

«На ринку досить дивна ситуація. Попри мінімальні обсяги імпорту, пропозицій дуже багато. І якщо минулого тижня попит був гарним, то зараз продається гірше. Та й ціни варіюються у досить широкому діапазоні. Наприклад, у Києві є пропозиції вищі за 58 000 грн/т, а є й нижчі за 57 500 грн/т», - зазначив один із трейдерів із центрального регіону.

Він зазначив, що з урахуванням доставляння за 45 грн/км у Києві автомобільні партії імпортного газу з заходу виходять близько 59 000 грн/т, що вище за пропозиції на ринку.

Значну кількість пропозицій підтвердили й у великій паливній компанії.

Це, швидше за все, і вплинуло на перебіг торгів УЕБ. «Можливо, компанії чекають суттєвих надходжень імпорту або ще присутні серпневі обсяги. Якщо розглядати другий варіант, то в сумі з серпня по жовтень виходимо на середній показник імпорту 77 тис. т на місяць, що при середньому постачанні в 72,5 тис. т за перші 7 місяців цього року достатньо для ринку», - зазначили в одній із компаній.

Щодо надходжень, то цього тижня очікується збільшення пропозицій на півдні. «Чув, що найкращі пропозиції починаються від 54 000 грн/т, а для Києва це близько 57 800 грн/т», - розповів один зі співрозмовників.

Минулого тижня на південні термінали ресурс не заходив, тим самим знизивши добовий імпорт на 37% порівняно з тижнем раніше, до 1,55 тис. т. «Зниження постачань було помітно, в кінці тижня навіть відчувався легкий дефіцит. Цього тижня вже навпаки», - кажуть в одній із компаній центрального регіону.

Зі слів учасників ринку, ще одним поясненням наявності більш ніж достатніх обсягів газу при мінімальному імпорті може бути просідання реалізації у роздробі.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2256
  0,0117
 0,03
EUR
 1
 44,9132
  0,0100
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8667  0,13 0,31 41,5105  0,02 0,05
EUR 44,7119  0,07 0,16 45,4343  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,05 0,11 41,2700  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес