LPG у гурті не складе собі ціни

Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні у жовтні 2024 р., грн/т

Середня ціна на LPG у прайсах гуртових трейдерів зросла за тиждень з 9 по 16 жовтня на 960 грн, до 57 350 грн/т. Про це повідомляє моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На Українській енергетичній біржі торги 16 жовтня, порівняно з попередніми, відбувалися досить нетипово: аукціон розпочався жваво, але після продажу близько 300 т газу активність звелася до нуля. За цей час ціни «Укрнафти» зросли до 56 339-58 089 грн/т, «Укргазвидобування» - до 57 670-58 100 грн/т. Згодом, щоб реалізувати ресурс, виробники вимушені були знизити цінники й залишки газу УГВ були продані за 57 190-57 400 грн/т, продукт «Укрнафти» здешевшав до 55 500-56 500 грн/т. За підсумками торгів 5 лотів останньої залишилися без покупця. На початку аукціону виробники виставили 4,3 тис. т ресурсу, що майже дорівнює показникам минулого тижня.

На торгах приватних виробників 15-16 жовтня вартість газу становила 56 500-57 010 грн/т.

«На ринку досить дивна ситуація. Попри мінімальні обсяги імпорту, пропозицій дуже багато. І якщо минулого тижня попит був гарним, то зараз продається гірше. Та й ціни варіюються у досить широкому діапазоні. Наприклад, у Києві є пропозиції вищі за 58 000 грн/т, а є й нижчі за 57 500 грн/т», - зазначив один із трейдерів із центрального регіону.

Він зазначив, що з урахуванням доставляння за 45 грн/км у Києві автомобільні партії імпортного газу з заходу виходять близько 59 000 грн/т, що вище за пропозиції на ринку.

Значну кількість пропозицій підтвердили й у великій паливній компанії.

Це, швидше за все, і вплинуло на перебіг торгів УЕБ. «Можливо, компанії чекають суттєвих надходжень імпорту або ще присутні серпневі обсяги. Якщо розглядати другий варіант, то в сумі з серпня по жовтень виходимо на середній показник імпорту 77 тис. т на місяць, що при середньому постачанні в 72,5 тис. т за перші 7 місяців цього року достатньо для ринку», - зазначили в одній із компаній.

Щодо надходжень, то цього тижня очікується збільшення пропозицій на півдні. «Чув, що найкращі пропозиції починаються від 54 000 грн/т, а для Києва це близько 57 800 грн/т», - розповів один зі співрозмовників.

Минулого тижня на південні термінали ресурс не заходив, тим самим знизивши добовий імпорт на 37% порівняно з тижнем раніше, до 1,55 тис. т. «Зниження постачань було помітно, в кінці тижня навіть відчувався легкий дефіцит. Цього тижня вже навпаки», - кажуть в одній із компаній центрального регіону.

Зі слів учасників ринку, ще одним поясненням наявності більш ніж достатніх обсягів газу при мінімальному імпорті може бути просідання реалізації у роздробі.