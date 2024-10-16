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Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $73,9 за барель
15:48 16.10.2024 |
Ціни на нафту почали помірно знижуватись у середу.
Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.12 EET знизилися на $0,34 (0,46%), до $73,91 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,31 (0,44%), до $70,27 за барель.
За підсумками минулої сесії Brent знизилася в ціні на 4,1%, WTI - на 4,4% після появи у Washington Post повідомлення, що Ізраїль не має наміру атакувати нафтову інфраструктуру Ірану.
Водночас напруженість між Ізраїлем та Іраном залишається високою, і подальша ескалація може підтримати ціни на нафту.
Іншим важливим фактором для нафтового ринку є ситуація в Китаї, де влада країни анонсувала масштабні заходи підтримки економіки, але деталей таких заходів наразі не розголошують, що стало розчаруванням для інвесторів.
"Учасники ринку очікують чіткіших сигналів про податково-бюджетну політику Китаю, оскільки невизначеність щодо темпів відновлення економіки впливає на прогнози попиту на нафту", - зазначив Крістофер Тахір з Exness.
Експерт також зазначив, що ОПЕК і Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) останніми днями погіршили свої прогнози зростання світового попиту на нафту в 2024 році, головним чином через ситуацію в Китаї.
МЕА напередодні погіршило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 році до 862 тис. барелів на добу (б/д) з очікуваних раніше 903 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили оцінку на 41 тис. б/д.
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