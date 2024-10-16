Нафта стабілізується після різкого падіння, але невизначеність на Близькому Сході зберігається

Ціни на нафту зросли на початку торгів у середу на тлі невизначеності щодо того, що може статися далі в конфлікті на Близькому Сході, після того, як на попередній сесії побоювання щодо попиту обвалили ринок до найнижчого рівня з початку жовтня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:50 EET виросли на 14 центів, або на 0,2%, до 74,39 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 19 центів, або на 0,3%, до 70,77 долара за барель.

У вівторок ціни на нафту впали більш ніж на 4% до майже двотижневого мінімуму через погіршення прогнозів попиту і після повідомлення в ЗМІ про те, що Ізраїль не завдаватиме ударів по іранських ядерних і нафтових об'єктах, що послабило побоювання щодо перебоїв з поставками.

Проте, побоювання щодо ескалації конфлікту між Ізраїлем і підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням Хезболла зберігаються, а США у вівторок заявили, що вони виступають проти масштабних повітряних ударів Ізраїлю по Бейруту.

«Після нещодавнього зниження цін ми можемо очікувати, що ціни стабілізуються в найближчій перспективі, оскільки учасники ринку переоцінюють подальший розвиток подій на геополітичному фронті», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Очікується також більша ясність щодо фіскальної політики Китаю, і відсутність конкретики, схоже, створює певну невизначеність щодо кінцевого впливу на перспективи попиту на нафту», - сказав Єп.

Китай може залучити додаткові 6 трильйонів юанів (850 мільярдів доларів США) від випуску спеціальних казначейських облігацій протягом трьох років, щоб стимулювати економіку, що просідає, повідомляють місцеві ЗМІ, хоча це не змогло відродити настрої на фондовому ринку країни.

Що стосується попиту на нафту, то Організація країн-експортерів нафти та Міжнародне енергетичне агентство цього тижня знизили свої прогнози зростання світового попиту на нафту у 2024 році, причому основна частина погіршення прогнозів припала на Китай.

Наразі ринок чекатиме на останні дані щодо запасів нафти в США: щотижневий звіт Американського інституту нафти буде опублікований пізніше в середу, а дані Управління енергетичної інформації вийдуть в четвер. Звіти виходять на день пізніше, ніж зазвичай, через федеральне свято.

Аналітики, опитані Reuters, очікують, що запаси нафти зросли приблизно на 1,8 млн барелів за тиждень до 11 жовтня.