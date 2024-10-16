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Ціни на нафту втрачають понад 4%, Brent торгується близько $74,3 за барель
17:58 15.10.2024 |
Ціни на нафту втрачають понад 4% на торгах у вівторок у зв'язку з ослабленням побоювань щодо серйозного порушення поставок сировини з Близького Сходу.
За даними газети The Washington Post, що посилається на поінформовані джерела, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив адміністрацію президента США Джо Байдена, що метою ударів його країни по Ірану у відповідь на нещодавню атаку стануть радше військові, а не нафтові об'єкти.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:20 EET становила $74,26 за барель, що на $3,2 (4,13%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.
Контракти на нафту WTI на листопад під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $3,2 (4,33%), до $70,63 за барель.
"Нафтовий ринок падає на інформації про те, що Ізраїль не атакуватиме нафтової інфраструктури Ірану, - зазначають аналітики ING Ева Менті й Воррен Паттерсон. - Це усуває суттєвий тиск на нафтовий ринок на найближчу перспективу".
Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у вівторок погіршило прогноз зростання світового попиту на нафту 2024 року до 862 тис. барелів на добу (бар./д) з 903 тис. бар./д, які очікувалися раніше. Отже, аналітики знизили оцінку на 41 тис. бар./д.
МЕА зазначає, що в третьому кварталі глобальний попит на нафту підвищився лише на 680 тис. бар./д у річному обчисленні, що є найслабшим показником із четвертого кварталу 2022 року.
Водночас країни ОПЕК+ у вересні видобували 34,43 млн бар./д нафти, хоча за умовами угоди - з урахуванням усіх добровільних скорочень низки членів альянсу - мали видобувати 33,7 млн бар./д, за даними МЕА. Отже, перевищення плану за підсумками минулого місяця становило 720 тис. бар./д.
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