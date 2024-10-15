Фінансові новини
- |
- 15.10.24
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МЕА зберегло оцінку зростання видобутку нафти у світі в 2024 р., незважаючи на падіння видобутку у вересні на 640 тис. б/д
14:12 15.10.2024 |
Світові поставки нафти у вересні знизилися на 640 тис. барелів на добу до серпня - до 102,8 млн б/д, перш за все, на тлі зупинення видобутку в Лівії через політичну кризу, пише Міжнародне енергетичне агентство в щомісячному звіті.
Нафтовиробництво в цій країні впало до 570 тис. б/д, що на 50% менше рівня докризового липня. Політичний конфлікт було вирішено на початку жовтня, що призвело до швидкого відновлення відвантажень нафти, зазначають аналітики агентства.
Крім того, на зниження пропозиції на ринку у вересні вплинуло техобслуговування на низці родовищ Норвегії та Канади, а також ураган, що пройшов уздовж Мексиканської затоки.
"Якщо не відбудеться жодних подальших незапланованих збоїв, прогнозується, що світові поставки нафти у 2024 році збільшаться на 660 тис. б/д, до 102,9 млн б/д, що трохи нижче, ніж у звіті за минулий місяць. Очікується, що видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК+, на чолі з країнами Північної Америки збільшиться на 1,5 млн б/д, тоді як альянс ОПЕК+ скоротить видобуток на 820 тис. б/д", - повідомляється у звіті.
Оцінку поставок нафти у 2025 році також збережено на рівні 105 млн б/д. Таким чином, прогноз зростання видобутку для наступного року залишився на рівні 2,1 млн б/д.
Також у МЕА наголошують, що в разі збереження поточної безперервності поставок, у 2025 році ринок може зіткнутися з суттєвим надлишком нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Гендиректор «ДОТ»: Закупівлі дронів для ЗСУ мають намір завести в DOT-Chain, це буде як «електронний супермаркет», де покупці - бригади
ТОП-НОВИНИ
|Росія обстріляла порт в Одесі: пошкоджені два судна, загинула людина
|Україна виграє $130 млн на рік від зниження МВФ комісій
|Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС
|ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 8 міс. зріс на 6,5% – Держстат
|Із бюджету на 2025 рік прибрали повернення дорожнього фонду – нардеп
|Національний кешбек: у «Дії» з'явився сканер штрихкодів, щоб перевіряти товари на участь у програмі
|МЕА зберегло оцінку зростання видобутку нафти у світі в 2024 р., незважаючи на падіння видобутку у вересні на 640 тис. б/д
|Раді пропонують запровадити електронний ордер адвоката - законопроєкт
|Закон про підвищення податків передали на підпис Зеленському
Бізнес
|Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року
|AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS
|Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.
|Tesla показала Robovan – автономний фургон для перевезення 20 пасажирів або вантажу
|Intel анонсує процесори Core Ultra 200S та нову десктопну платформу LGA1851
|В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год