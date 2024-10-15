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АНАЛІТИКА

МЕА зберегло оцінку зростання видобутку нафти у світі в 2024 р., незважаючи на падіння видобутку у вересні на 640 тис. б/д

 

Світові поставки нафти у вересні знизилися на 640 тис. барелів на добу до серпня - до 102,8 млн б/д, перш за все, на тлі зупинення видобутку в Лівії через політичну кризу, пише Міжнародне енергетичне агентство в щомісячному звіті.

Нафтовиробництво в цій країні впало до 570 тис. б/д, що на 50% менше рівня докризового липня. Політичний конфлікт було вирішено на початку жовтня, що призвело до швидкого відновлення відвантажень нафти, зазначають аналітики агентства.

Крім того, на зниження пропозиції на ринку у вересні вплинуло техобслуговування на низці родовищ Норвегії та Канади, а також ураган, що пройшов уздовж Мексиканської затоки.

"Якщо не відбудеться жодних подальших незапланованих збоїв, прогнозується, що світові поставки нафти у 2024 році збільшаться на 660 тис. б/д, до 102,9 млн б/д, що трохи нижче, ніж у звіті за минулий місяць. Очікується, що видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК+, на чолі з країнами Північної Америки збільшиться на 1,5 млн б/д, тоді як альянс ОПЕК+ скоротить видобуток на 820 тис. б/д", - повідомляється у звіті.

Оцінку поставок нафти у 2025 році також збережено на рівні 105 млн б/д. Таким чином, прогноз зростання видобутку для наступного року залишився на рівні 2,1 млн б/д.

Також у МЕА наголошують, що в разі збереження поточної безперервності поставок, у 2025 році ринок може зіткнутися з суттєвим надлишком нафти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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