Нафта прискорила падіння, Brent подешевшала до $77,26 за барель

Падіння цін на нафту еталонних марок посилилося в понеділок, оскільки оголошені Китаєм економічні стимули не вразили учасників ринку.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 14.14 EET впали на $1,78 (2,25%), до $77,26 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до вказаного часу на $1,81 (2,4%), до $73,75 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

Минулими вихідними в Китаї відбулася прес-конференція міністерства фінансів, на якій глава відомства Лань Фоань анонсував пакет додаткових заходів грошово-кредитної політики для підтримки економічного зростання. Зокрема, ці заходи включають підвищення стелі держборгу в відносно широких масштабах.

При цьому влада не оприлюднила подробиць плану стимулювання економіки, тоді як багато інвесторів сподівалися на те, що загальний обсяг стимулів становитиме до 2 трлн юанів ($280 млрд), пише MarketWatch. "Нафтовий ринок розпочав тиждень на мінорній ноті, оскільки на прес-конференції у Китаї не було озвучено конкретних заходів підтримки слабкого попиту на нафту в країні", - написали аналітики ING.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють, в США збільшилася на дві, склавши 481 одиницю. Число газових установок скоротилося на одну, до 101.