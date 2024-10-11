Нафта дешевшає, але завершує тиждень у плюсі, Brent торгується близько $78,7 за барель

Ціни на нафту опускаються в п'ятницю, але завершують тиждень у невеликому плюсі. Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 EET становить $78,74 за барель, що на $0,66 (0,83%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,6 (0,79%), до $75,25 за барель.

Ринок продовжує стежити за ситуацією на Близькому Сході, трейдери чекають удару Ізраїлю по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант раніше пообіцяв, що цей удар виявиться раптовим для Тегерана.

"Нафтовий ринок, ймовірно, залишиться волатильним у зв'язку з невизначеністю щодо того, чи буде Ізраїль безпосередньо атакувати нафтові об'єкти в Ірані", - йдеться в огляді аналітиків ANZ Research, який цитує The Wall Street Journal.

Стримувальними факторами для нафтового ринку є побоювання щодо перспектив попиту в Китаї, а також очікування нарощування видобутку країнами ОПЕК+, зазначає Market Watch. Увагу трейдерів спрямовано на Китай, оскільки раніше цього тижня Пекін повідомив, що Мінфін КНР анонсує нові заходи бюджетної політики в суботу.