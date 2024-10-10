Нафта посилила підйом, Brent $77,5 за барель

Зростання цін на нафту прискорилося вдень у четвер на побоюваннях удару Ізраїлю по Ірану.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:29 EET підвищилися на $0,95 (1,24%), до $77,53 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до окресленого часу на $0,95 (1,3%), до $74,19 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,8%, WTI - на 0,5% після того, як міністерство енергетики США повідомило, що запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 5,81 млн барелів. Експерти в середньому очікували помірнішого зростання, на 1,6 млн барелів.

Тим часом у середу міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що "атака на Іран буде смертоносною, точною і насамперед несподіваною. Вони не зрозуміють, що сталося і як це сталося. Вони побачать результати".

Президент США Джо Байден закликає ізраїльтян утриматись від удару по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану, проте виключати такого сценарію не можна.

Тим часом зростання котирувань стримується тим фактом, що країни ОПЕК+ мають значні незадіяні видобувні потужності, які можуть компенсувати навіть повну зупинку нафтовидобутку в Ірані.

"Без реального дефіциту пропозиції або надмірного попиту, ризики залишаться зміщеними у бік зниження, - зазначив Тамаш Варга з брокерської компанії PVM. - Навіть якщо войовнича риторика Ізраїлю виллється в удар по нафтовій або ядерній інфраструктурі Ірану, реакція ринку може виявитися короткостроковою, хоча і сильною ".

Також інвестори стежать за ураганом "Мілтон", який досяг західного узбережжя штату Флорида зі швидкістю вітру понад 200 км/год. Ураган приніс штормові хвилі на більшу частину узбережжя Мексиканської затоки, включно із такими густонаселеними районами як Тампа, Сарасота та Форт-Майєрс.

Влада Флориди оголосила режим НС, скасовано заняття у навчальних закладах, низку шкіл переобладнано на тимчасові укриття. У штаті евакуйовано близько 6 млн осіб. В аеропортах Флориди у вівторок скасували понад 700 рейсів, у середу - близько 1,5 тис.