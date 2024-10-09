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АНАЛІТИКА

Міненерго США знизило прогнози попиту на нафту

 

Міненерго США знизило прогноз попиту на нафту у світі на 2024 рік на 20 тис. барелів на добу (б/д), до 103,06 млг б/д, а на 2025 рік - на 250 тис. б/д, до 104,35 млн б/д, випливає зі щомісячного короткострокового прогнозу Управління енергетичної інформації (EIA) міністерства.

Зниження оцінки на 2024 рік пояснюється падінням попиту на нафту в Китаї. Прогноз на 2025 рік знижено через перегляд у бік зниження оцінки попиту в країнах ОЕСР.

У вересневій доповіді Міненерго США прогнозувало, що у 2024 й 2025 роках попит на нафту у світі зросте до 103,08 млн і 104,6 млн б/д відповідно.

З прогнозу також випливає, що споживання за підсумками 2023 року міністерство оцінює в 102,14 млн б/д.

Таким чином, тепер Міненерго США очікує, що 2024 року попит на нафту зросте на 0,9 млн б/д, а 2025 року - на 1,3 млн барелів.

«Ми прогнозуємо, що світове споживання рідкого палива збільшиться на 0,9 млн б/д 2024 року і на 1,3 млн б/д 2025-го», - йдеться у доповіді.
За матеріалами: EnKorr
 

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