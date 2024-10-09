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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $76,6 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися вдень у середу після падіння за підсумками попередньої сесії.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.19 EET знизилися на $0,6 (0,78%), до $76,58 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,61 (0,83%), до $72,96 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали на 4,6%. Серйозним негативним фактором для ринку стало те, що представники Державного комітету у справах розвитку та реформ (NDRC) Китаю у вівторок не оголосили про нові масштабні стимули, на які сподівалися трейдери.

Також трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході, де Ізраїль наразі не завдав удару у відповідь по Ірану як реакцію на нещодавню ракетну атаку, але продовжує наземну операцію на півдні Лівану.

Тим часом виконувач обов'язків голови "Хезболли" Наїм Кассем сказав, що угруповання підтримує зусилля Лівану щодо укладення угоди про перемир'я з Ізраїлем, написало агентство France Presse. Двох його попередників вбили ізраїльські військові, заявив напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Підвищені геополітичні ризики підтримували ціни на нафту і, ймовірно, продовжать це робити, - написали аналітики Morgan Stanley. - Однак баланс на ринку зміщується у бік ослаблення".

Експерти банку підвищили рекомендацію для цін марки Brent на четвертий квартал цього року на $5, до $80 за барель.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив про зростання запасів у США минулого тижня на 10,9 млн барелів, що є максимальним приростом із листопада минулого року.

Офіційні дані міністерства енергетики США оприлюднять у середу. Аналітики в середньому очікують, що вони вкажуть на збільшення запасів нафти на 1,9 млн барелів, згідно з опитуванням Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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