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АНАЛІТИКА

Газ у роздробі за тиждень додав ще 54 копійки

Газ у роздробі за тиждень додав ще 54 копійки

 Динаміка роздрібних цін на скраплений газ в Україні у вересні-жовтні 2024 р., грн/л

З 1 по 8 жовтня середня роздрібна вартість скрапленого газу зросла на 54 коп./л, до 33,77 грн/л. Вона повністю відіграла зростання у гурті, ціни якого збільшилися на 980 грн/т (0,53 грн/л), до 56 120 грн/т (30,30 грн/л). Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Наразі більшість мереж торгує нижче за середній показник по країні. Вище тільки у компаній ОККО, WOG, SOCAR, «Приват», KLO, Neftek, VostokGaz, Shell і VST.

З початку жовтня від 1 грн/л зросла вартість газу в консолідованій мережі «Приват», «Укрнафті», Shell, SOCAR, VST, «Оласі», VostokGaz, «Рур груп», RLS, Luxwen і Rodnik.

Найменше у середньому - на 0,35 грн/л - здорожчало пальне у київській мережі KLO, до 34,89 грн/л.

В інших мережах вартість газу зросла у середньому на 0,37-0,83 грн/л (див. табл.).

Станам на 8 жовтня різниця між цінами на газ у мережах преміумсегмента і дискаунтерів знизилася на 9 коп./л, до 2,87 грн/л, і в середньому за місяць є однією з найбільших з початку року.

Газ у роздробі за тиждень додав ще 54 копійки

 

Преміуммережі, в яких із вересня вартість пального зросла на 5 грн/л, майже відіграли акцизне зростання (близько 5,2 грн/л). Водночас дискаунтери додали 4,33-4,84 грн/л.

Спред між гуртовою і роздрібною цінами на газ майже не змінився порівняно з початком жовтня і становить 3,47 грн/л, що у місячній динаміці є одним із найнижчих показників цього року.

Газ у роздробі за тиждень додав ще 54 копійки

 

«Зараз маржа суттєво залежить від структури постачання газу. Наразі найвигідніші ціни на півдні, де вартість стартує від 53 500 грн/т (28,9 грн/л)», - зазначили в одній із мереж зі сходу.

Розрахунок маржинальності LPG

 Вхід

Середня гуртова ціна, грн/л

Роздріб, грн/л

Спред*, грн/л

Маржа***, грн/л

середня по країні

30,20

33,77

3,57

0,77

західний кордон

29,67

33,77

4,10

1,30

південь

28,89

33,77

4,88

2,08

аукціон*

29,62

33,77

4,15

1,35

* - актуально для східних і центральних регіонів;

** - з урахування транспортування до АЗК (350 км за ціною 45 км/грн) й експлуатаційних витрат (2 грн/л).

Для центральних регіонів південь теж більш привабливий. «З урахуванням нинішнього валютного курсу і нових цін у Польщі (в середньому $810/т на польсько-українському кордоні - ek) ресурс, який постачається з заходу, у столиці буде коштувати 57 500 грн/т (31,05 грн/л), коли з півдня - близько 56 800 грн/т (30,67 грн/л), а то й дешевше, якщо своїм транспортом», - зазначили в одній із паливних компаній.

Щодо проливів, то, зі слів учасників ринку, останні два тижні фіксується стабільна реалізація. Поки оператори не бачать чинників, через які проливи почнуть зростати. «Вони (проливи - ek) падали три тижні, тому «0» або «+1%» все одно низько», - розповів один з операторів.

Співвідношення ціни на бензин і скраплений газ на 8 жовтня становить майже 60%, що на 1% більше, ніж на початку жовтня, й на 9% - ніж на 1 вересня.

Оператори прогнозують подальше зростання вартості газу в гурті через зростання цін у закордонних постачальників. А це своєю чергою позначиться на цінниках на стелі, які в деяких мережах ще продовжують відігравати зростання акцизу, не кажучи про ріст закупівельних цін.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 жовтня 2024 р., грн/л:

Мережі

Вартість

08.10.24

Зм. до 01.10.24

ОККО

34,99

0,00

SOCAR

34,99

1,00

Авіас

34,98

1,00

WOG

34,98

0,00

KLO

34,89

0,35

Neftek

34,49

0,50

VostokGaz

33,99

1,50

Shell

33,92

1,00

VST

33,80

1,00

ZOG

33,50

0,00

Параллель

33,49

0,50

Rodnik

33,49

1,00

AMIC

33,24

0,55

UPG

33,19

0,00

Рур груп

33,00

1,00

Укрнафта

32,99

1,00

BVS

32,99

0,50

Luxwen

32,99

1,00

Автотранс

32,98

0,50

RLS

32,90

1,00

Катрал

32,77

0,40

Chipo

32,75

0,37

Green Wave

32,70

0,30

Motto

32,59

0,79

Mango

32,59

0,50

Ovis

32,59

0,50

Олас

32,49

1,04

БРСМ-Нафта

32,46

0,65

U.GO

32,40

0,50

SUNOIL

32,30

0,71

Marshal

32,06

0,60

Кворум

31,98

0,50

Авантаж 7

31,78

0,83

Середня ціна в Україні

33,77

0,54
За матеріалами: EnKorr
 

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