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Газ у роздробі за тиждень додав ще 54 копійки
23:38 08.10.2024 |
З 1 по 8 жовтня середня роздрібна вартість скрапленого газу зросла на 54 коп./л, до 33,77 грн/л. Вона повністю відіграла зростання у гурті, ціни якого збільшилися на 980 грн/т (0,53 грн/л), до 56 120 грн/т (30,30 грн/л). Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Наразі більшість мереж торгує нижче за середній показник по країні. Вище тільки у компаній ОККО, WOG, SOCAR, «Приват», KLO, Neftek, VostokGaz, Shell і VST.
З початку жовтня від 1 грн/л зросла вартість газу в консолідованій мережі «Приват», «Укрнафті», Shell, SOCAR, VST, «Оласі», VostokGaz, «Рур груп», RLS, Luxwen і Rodnik.
Найменше у середньому - на 0,35 грн/л - здорожчало пальне у київській мережі KLO, до 34,89 грн/л.
В інших мережах вартість газу зросла у середньому на 0,37-0,83 грн/л (див. табл.).
Станам на 8 жовтня різниця між цінами на газ у мережах преміумсегмента і дискаунтерів знизилася на 9 коп./л, до 2,87 грн/л, і в середньому за місяць є однією з найбільших з початку року.
Преміуммережі, в яких із вересня вартість пального зросла на 5 грн/л, майже відіграли акцизне зростання (близько 5,2 грн/л). Водночас дискаунтери додали 4,33-4,84 грн/л.
Спред між гуртовою і роздрібною цінами на газ майже не змінився порівняно з початком жовтня і становить 3,47 грн/л, що у місячній динаміці є одним із найнижчих показників цього року.
«Зараз маржа суттєво залежить від структури постачання газу. Наразі найвигідніші ціни на півдні, де вартість стартує від 53 500 грн/т (28,9 грн/л)», - зазначили в одній із мереж зі сходу.
Розрахунок маржинальності LPG
|
Вхід
|
Середня гуртова ціна, грн/л
|
Роздріб, грн/л
|
Спред*, грн/л
|
Маржа***, грн/л
|
середня по країні
|
30,20
|
33,77
|
3,57
|
0,77
|
західний кордон
|
29,67
|
33,77
|
4,10
|
1,30
|
південь
|
28,89
|
33,77
|
4,88
|
2,08
|
аукціон*
|
29,62
|
33,77
|
4,15
|
1,35
* - актуально для східних і центральних регіонів;
** - з урахування транспортування до АЗК (350 км за ціною 45 км/грн) й експлуатаційних витрат (2 грн/л).
Для центральних регіонів південь теж більш привабливий. «З урахуванням нинішнього валютного курсу і нових цін у Польщі (в середньому $810/т на польсько-українському кордоні - ek) ресурс, який постачається з заходу, у столиці буде коштувати 57 500 грн/т (31,05 грн/л), коли з півдня - близько 56 800 грн/т (30,67 грн/л), а то й дешевше, якщо своїм транспортом», - зазначили в одній із паливних компаній.
Щодо проливів, то, зі слів учасників ринку, останні два тижні фіксується стабільна реалізація. Поки оператори не бачать чинників, через які проливи почнуть зростати. «Вони (проливи - ek) падали три тижні, тому «0» або «+1%» все одно низько», - розповів один з операторів.
Співвідношення ціни на бензин і скраплений газ на 8 жовтня становить майже 60%, що на 1% більше, ніж на початку жовтня, й на 9% - ніж на 1 вересня.
Оператори прогнозують подальше зростання вартості газу в гурті через зростання цін у закордонних постачальників. А це своєю чергою позначиться на цінниках на стелі, які в деяких мережах ще продовжують відігравати зростання акцизу, не кажучи про ріст закупівельних цін.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 жовтня 2024 р., грн/л:
|
Мережі
|
Вартість
|
08.10.24
|
Зм. до 01.10.24
|
ОККО
|
34,99
|
0,00
|
SOCAR
|
34,99
|
1,00
|
Авіас
|
34,98
|
1,00
|
WOG
|
34,98
|
0,00
|
KLO
|
34,89
|
0,35
|
Neftek
|
34,49
|
0,50
|
VostokGaz
|
33,99
|
1,50
|
Shell
|
33,92
|
1,00
|
VST
|
33,80
|
1,00
|
ZOG
|
33,50
|
0,00
|
Параллель
|
33,49
|
0,50
|
Rodnik
|
33,49
|
1,00
|
AMIC
|
33,24
|
0,55
|
UPG
|
33,19
|
0,00
|
Рур груп
|
33,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
32,99
|
1,00
|
BVS
|
32,99
|
0,50
|
Luxwen
|
32,99
|
1,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,50
|
RLS
|
32,90
|
1,00
|
Катрал
|
32,77
|
0,40
|
Chipo
|
32,75
|
0,37
|
Green Wave
|
32,70
|
0,30
|
Motto
|
32,59
|
0,79
|
Mango
|
32,59
|
0,50
|
Ovis
|
32,59
|
0,50
|
Олас
|
32,49
|
1,04
|
БРСМ-Нафта
|
32,46
|
0,65
|
U.GO
|
32,40
|
0,50
|
SUNOIL
|
32,30
|
0,71
|
Marshal
|
32,06
|
0,60
|
Кворум
|
31,98
|
0,50
|
Авантаж 7
|
31,78
|
0,83
|
Середня ціна в Україні
|
33,77
|
0,54
|
|
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