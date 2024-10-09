Газ у роздробі за тиждень додав ще 54 копійки

Динаміка роздрібних цін на скраплений газ в Україні у вересні-жовтні 2024 р., грн/л

З 1 по 8 жовтня середня роздрібна вартість скрапленого газу зросла на 54 коп./л, до 33,77 грн/л. Вона повністю відіграла зростання у гурті, ціни якого збільшилися на 980 грн/т (0,53 грн/л), до 56 120 грн/т (30,30 грн/л). Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Наразі більшість мереж торгує нижче за середній показник по країні. Вище тільки у компаній ОККО, WOG, SOCAR, «Приват», KLO, Neftek, VostokGaz, Shell і VST.

З початку жовтня від 1 грн/л зросла вартість газу в консолідованій мережі «Приват», «Укрнафті», Shell, SOCAR, VST, «Оласі», VostokGaz, «Рур груп», RLS, Luxwen і Rodnik.

Найменше у середньому - на 0,35 грн/л - здорожчало пальне у київській мережі KLO, до 34,89 грн/л.

В інших мережах вартість газу зросла у середньому на 0,37-0,83 грн/л (див. табл.).

Станам на 8 жовтня різниця між цінами на газ у мережах преміумсегмента і дискаунтерів знизилася на 9 коп./л, до 2,87 грн/л, і в середньому за місяць є однією з найбільших з початку року.

Преміуммережі, в яких із вересня вартість пального зросла на 5 грн/л, майже відіграли акцизне зростання (близько 5,2 грн/л). Водночас дискаунтери додали 4,33-4,84 грн/л.

Спред між гуртовою і роздрібною цінами на газ майже не змінився порівняно з початком жовтня і становить 3,47 грн/л, що у місячній динаміці є одним із найнижчих показників цього року.

«Зараз маржа суттєво залежить від структури постачання газу. Наразі найвигідніші ціни на півдні, де вартість стартує від 53 500 грн/т (28,9 грн/л)», - зазначили в одній із мереж зі сходу.

Розрахунок маржинальності LPG

Вхід Середня гуртова ціна, грн/л Роздріб, грн/л Спред*, грн/л Маржа***, грн/л середня по країні 30,20 33,77 3,57 0,77 західний кордон 29,67 33,77 4,10 1,30 південь 28,89 33,77 4,88 2,08 аукціон* 29,62 33,77 4,15 1,35

* - актуально для східних і центральних регіонів;

** - з урахування транспортування до АЗК (350 км за ціною 45 км/грн) й експлуатаційних витрат (2 грн/л).

Для центральних регіонів південь теж більш привабливий. «З урахуванням нинішнього валютного курсу і нових цін у Польщі (в середньому $810/т на польсько-українському кордоні - ek) ресурс, який постачається з заходу, у столиці буде коштувати 57 500 грн/т (31,05 грн/л), коли з півдня - близько 56 800 грн/т (30,67 грн/л), а то й дешевше, якщо своїм транспортом», - зазначили в одній із паливних компаній.

Щодо проливів, то, зі слів учасників ринку, останні два тижні фіксується стабільна реалізація. Поки оператори не бачать чинників, через які проливи почнуть зростати. «Вони (проливи - ek) падали три тижні, тому «0» або «+1%» все одно низько», - розповів один з операторів.

Співвідношення ціни на бензин і скраплений газ на 8 жовтня становить майже 60%, що на 1% більше, ніж на початку жовтня, й на 9% - ніж на 1 вересня.

Оператори прогнозують подальше зростання вартості газу в гурті через зростання цін у закордонних постачальників. А це своєю чергою позначиться на цінниках на стелі, які в деяких мережах ще продовжують відігравати зростання акцизу, не кажучи про ріст закупівельних цін.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 жовтня 2024 р., грн/л: