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АНАЛІТИКА

Нафта посилила падіння, Brent подешевшала до $79,2 за барель

 

Зниження цін на нафту прискорилося вдень у вівторок на відсутності нових стимулів у Китаї.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.51 EET впали на $1,73 (2,14%), до $79,20 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $1,72 (2,23%), до $75,42 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали на 3,7% та оновили максимуми з кінця серпня.

Як повідомлялося, представники Державного комітету у справах розвитку та реформ (NDRC) під час брифінгу у вівторок висловили впевненість щодо здатності країни досягти поставлених на цей рік економічних цілей та обіцяли продовжувати підтримку економіки. Проте вони не згадали про нові масштабні стимули, на які сподівалися трейдери, що стало розчаруванням для ринку.

Також інвестори продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході та чекати на дії Ізраїлю у відповідь на нещодавню ракетну атаку Ірану по території країни. Як раніше писали ЗМІ, Ізраїль передбачає можливість удару по об'єктах ядерної чи нафтової інфраструктури Ірану.

"Нафта може дорожчати лише до певної межі на очікуваннях і без фактичних перебоїв поставок, - зазначив Тамаш Варга з брокерської компанії PVM. Наразі загрози атаки Ізраїлю по іранській нафтовій інфраструктурі не матеріалізувалися".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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