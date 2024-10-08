Нафта відступає, оскільки інвестори зменшують ставки на ризик війни на Близькому Сході після різкого зростання

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у вівторок, оскільки трейдери фіксували прибуток від ралі на попередній сесії, яке підняло ринок до найвищого рівня за останній місяць на тлі побоювань, що Близький Схід може опинитися на порозі війни.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:20 EET подешевшали на 1,17 долара, або на 1,5%, до 79,76 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на $1,19, або на 1,6%, до $75,95 за барель.

Обидва контракти виросли більш ніж на 3% в понеділок до найвищих рівнів з кінця серпня, додавши до ралі минулого тижня на 8%, найбільшого тижневого приросту за останній рік, на побоюваннях, що ескалація бойових дій може порушити постачання нафти з Близького Сходу.

Бойові дії на Близькому Сході посилилися після того, як підтримувана Іраном Хезболла обстріляла ракетами третє за величиною місто Ізраїлю Хайфу, і Ізраїль, схоже, готовий розширити свій наступ на Ліван, через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль, який спричинив війну, що триває в секторі Газа.

«Геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує зростати, але останнім часом спостерігається певне зменшення впливу деяких очікувань, що будь-які перебої в постачанні енергоресурсів можуть бути більш поміркованими», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег ІГ.

«Звичайно, ми ще чекаємо більшої ясності щодо того, як Ізраїль відповість Ірану, і ми можемо очікувати, що ціни залишатимуться підтримуваними на тлі ціноутворення геополітичних ризиків».

Зростання цін на нафту почалося після того, як 1 жовтня Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. Ізраїль пообіцяв завдати удару у відповідь і зважує свої можливості, причому нафтові об'єкти Ірану розглядаються як можлива мішень.

Однак деякі аналітики вважають атаку на іранську нафтову інфраструктуру малоймовірною, попереджаючи, що ціни на нафту можуть зазнати значного тиску, якщо Ізраїль зосередиться на будь-якій іншій цілі.

Навіть якщо атака буде спрямована на іранські нафтові об'єкти, в Організації країн-експортерів нафти є 7 мільйонів барелів на добу резервних потужностей, щоб компенсувати втрату видобутку нафти в Ірані, відзначили в п'ятницю аналітики ANZ Bank.

Події на Близькому Сході також мало вплинуть на прогноз попиту на нафту, який залишається похмурим, вважає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, додавши, що ринок очікує на дані по інфляції в США в четвер, щоб отримати уявлення про найбільшу економіку світу.

У той час як інвестори стурбовані повільним зростанням попиту на паливо в Китаї, Національна комісія з розвитку і реформ (NDRC) країни у вівторок заявила, що повністю впевнена в досягненні своїх річних економічних цілей.

У США ураган «Мілтон» посилився до шторму 5 категорії на шляху до Флориди після того, як в понеділок змусив зупинити роботу щонайменше однієї нафтогазової платформи в Мексиканській затоці.

Трейдери також будуть стежити за останніми даними про запаси сирої нафти в США: аналітики очікують, що за тиждень, що закінчився 4 жовтня, запаси зростуть на 1,9 мільйона барелів, згідно з попереднім опитуванням Reuters.

Американський інститут нафти опублікує дані про запаси нафти в США о 20:30 за Гринвічем у вівторок, а в середу о 14:30 за Гринвічем буде оприлюднено офіційні дані від Управління енергетичної інформації.