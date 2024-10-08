Енергогігант ВР змінює стратегію: більше видобутку нафти, менше відновлюваних джерел

Одна з найбільших глобальних енергокомпаній British Petroleum (ВР) відмовляється від цілей скоротити видобуток нафти й газу до 2030 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

У 2020 році ВР презентувала амбітну стратегію зменшити за десять років видобуток нафти та газу на 40% та паралельно збільшити потужності ВДЕ. Торік компанія скоригувала цілі стратегії до зменшення видобутку на 25%.

Тепер ВР зовсім відмовляється від скорочення видобутку, через те що її стратегія енергетичного переходу на більш екологічне виробництво енергії негативно впливає на вартість акцій компанії.

За словами джерел агентства, ВР має намір збільшити видобуток нафти та газу як мінімум на трьох родовищах: двох в Іраку та одному в Мексиканській затоці. Також можливі інвестиції ВР у збільшення видобутку на території США.

Компанія останніми місяцями призупинила інвестиції в нові проєкти з використання морської вітроенергетики та біопалива, а також скоротила кількість проєктів з виробництва водню з 30 до 10.

Водночас ВР не має наміру повністю відмовлятися від відновлюваної енергетики: компанія придбала решту 50% у своєму спільному підприємстві з сонячної енергетики Lightsource BP, а також 50% акцій свого бразильського біопаливного бізнесу Bunge.