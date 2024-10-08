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Нафта перейшла до активного зростання, Brent біля $79,8 за барель
14:55 07.10.2024 |
Ціни на нафту почали різко зростати вдень у понеділок, трейдери стежать за подіями на Близькому Сході.
Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:23 EET збільшилися на $1,73 (2,22%), до $79,78 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до зазначеного часу на $1,91 (2,57%), до $76,29 за барель.
За підсумками минулого тижня обидві марки подорожчали на 9,1%, до того ж для Brent зростання стало максимальним із 7 жовтня 2022 року, для WTI - із 31 березня 2023 року.
Як повідомлялося, щонайменше 10 осіб дістали поранення внаслідок ракетного обстрілу Ізраїлю ліванським рухом "Хезболла" в ніч на понеділок. У лікарні міста Хайфа повідомили, що один із постраждалих дістав поранення "від легкого до середнього ступеня тяжкості", а четверо - "легкі поранення" через шрапнель.
Президент США Джо Байден у п'ятницю заявив, що на місці Ізраїлю не став би відповідати на нещодавню ракетну атаку ударами по нафтових об'єктах Ірану. "Якби я був на їхньому місці, я б шукав альтернативні варіанти замість ударів по нафтових об'єктах", - заявив він під час пресбрифінгу Білого дому.
Аналітики ANZ Research вважають, що безпосередні ризики постачання нафти з близькосхідного регіону відносно малі. "Ми вважаємо, що пряма атака на об'єкти нафтової інфраструктури Ірану є найменш імовірною серед усіх опцій Ізраїлю", - написали вони.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США знизилася на п'ять, становивши 479 од.
Кількість газових установок збільшилася на три - до 102.
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