Фінансові новини
- |
- 04.10.24
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Нафта перейшла до активного зростання, Brent $78,8 за барель
15:46 04.10.2024 |
Ціни на нафту почали активно зростати в п'ятницю на тривожних очікуваннях відповіді Ізраїлю на іранську ракетну атаку.
Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:16 EET збільшилися на $1,17 (1,51%), до $78,79 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до зазначеного часу на $1,21 (1,64%), до $74,92 за барель.
За підсумками попередньої сесії Brent підскочила в ціні на 5%, WTI - на 5,2%, обидві марки оновили максимуми із кінця серпня. Нафтовий ринок завершує тиждень максимальним стрибком із початку 2023 року, з початку тижня як Brent, так і WTI подорожчали майже на 10%.
Ринок очікує на дії Ізраїлю у відповідь на нещодавню ракетну атаку Ірану територією країни. За даними ізраїльських ЗМІ, влада країни розглядає можливість завдання удару по стратегічних об'єктах Ірану, зокрема по ядерних і нафтових.
Ціни на нафту можуть підскочити на $20 у випадку, якщо Ізраїль завдасть удару по нафтовій інфраструктурі Ірану, вважають аналітики Goldman Sachs.
"Якщо видобуток нафти в Ірані скоротиться на мільйон барелів на добу на тривалий час, це призведе до пікового стрибка цін на нафту приблизно на $20 за барель наступного року", - сказав голова відділу досліджень світових сировинних ринків у Goldman Sachs Даан Струйвен. CNBC.
Такий прогноз передбачає, що ОПЕК+ не втручатиметься, щоб компенсувати скорочення видобутку Іраном, додав він. Якщо це станеться, нафтові котирування зростуть слабше, трохи менше ніж на $10 за барель, зазначив експерт.
"У разі повномасштабної війни котирування Brent цілком можуть перевищити $100 за барель, а у разі закриття Ормузької протоки ціни можуть злетіти до $150 за барель", - написали експерти BMI (входить до групи Fitch).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту
|Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
|Україна вимагає від трибуналу в Гаазі зобов'язати РФ знести Керченський міст
|Нардепа від «Слуги народу» будуть судити за незаконне збагачення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд затвердив порядок створення та фукціонування електронної системи обігу алкоголю та тютюну
|Нафта перейшла до активного зростання, Brent $78,8 за барель
|Кабмін схвалив можливість купівлі житла, старше за 10 років, за програмою «єОселя» в п'яти областях
|Фінкомітет підтримав законопроєкт про підвищення податків до 2-го читання
|Дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері через мобілізацію досяг 25%
|В Україні вперше видали гарантії походження «зеленої» енергії
|Уряд Норвегії планує виділити 250 млн крон для інвестицій Norfund в Україні - Свириденко
Бізнес
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000
|Материнська компанія TikTok хоче створити власну модель ШІ на чипах Huawei
|Учені розробили ШІ, який допоможе діагностувати цукровий діабет другого типу за змінами голосу людини
|Британська поліція тестує ШІ-детектива для розслідування реальних злочинів