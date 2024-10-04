Нафта перейшла до активного зростання, Brent $78,8 за барель

Ціни на нафту почали активно зростати в п'ятницю на тривожних очікуваннях відповіді Ізраїлю на іранську ракетну атаку.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:16 EET збільшилися на $1,17 (1,51%), до $78,79 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до зазначеного часу на $1,21 (1,64%), до $74,92 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent підскочила в ціні на 5%, WTI - на 5,2%, обидві марки оновили максимуми із кінця серпня. Нафтовий ринок завершує тиждень максимальним стрибком із початку 2023 року, з початку тижня як Brent, так і WTI подорожчали майже на 10%.

Ринок очікує на дії Ізраїлю у відповідь на нещодавню ракетну атаку Ірану територією країни. За даними ізраїльських ЗМІ, влада країни розглядає можливість завдання удару по стратегічних об'єктах Ірану, зокрема по ядерних і нафтових.

Ціни на нафту можуть підскочити на $20 у випадку, якщо Ізраїль завдасть удару по нафтовій інфраструктурі Ірану, вважають аналітики Goldman Sachs.

"Якщо видобуток нафти в Ірані скоротиться на мільйон барелів на добу на тривалий час, це призведе до пікового стрибка цін на нафту приблизно на $20 за барель наступного року", - сказав голова відділу досліджень світових сировинних ринків у Goldman Sachs Даан Струйвен. CNBC.

Такий прогноз передбачає, що ОПЕК+ не втручатиметься, щоб компенсувати скорочення видобутку Іраном, додав він. Якщо це станеться, нафтові котирування зростуть слабше, трохи менше ніж на $10 за барель, зазначив експерт.

"У разі повномасштабної війни котирування Brent цілком можуть перевищити $100 за барель, а у разі закриття Ормузької протоки ціни можуть злетіти до $150 за барель", - написали експерти BMI (входить до групи Fitch).