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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання в очікуванні відповіді Ізраїлю на іранську атаку, Brent у $74,9 за барель

 

Підйом цін на нафту посилився вдень у четвер на тлі геополітичної напруженості, що зберігається на Близькому Сході.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:20 EET збільшилися на $1,04 (1,41%), до $74,94 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла на зазначений час на $1,01 (1,51%), до $71,16 за барель.

За підсумками попередньої сесії Brent подорожчала на 0,5%, WTI - на 0,4%.

Ринок очікує на дії Ізраїлю у відповідь на нещодавню ракетну атаку Ірану. Як повідомляли ізраїльські ЗМІ, влада країни вирішила, що вживе заходів у відповідь, скоординувавши свої дії зі США. За даними Channel 12, розглядається можливість завдання удару по стратегічних об'єктах Ірану, зокрема по ядерних і нафтових.

Президент США Джо Байден напередодні також заявив, що обговорить з ізраїльською стороною їхні заходи у відповідь. Він виступає проти ідеї завдання Ізраїлем ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.

"Вірогідність перебоїв постачання з Ірану і не тільки збільшується мірою ескалації конфлікту", - зазначив старший економіст Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

"Однак у ОПЕК+ багато незадіяних потужностей, що стало результатом послідовних скорочень видобутку за останні два роки, - додав експерт. - Цей факт не дає цінам на нафту піднятися надто високо, незважаючи на одну з найглибших криз на Близькому Сході за останні чотири десятиліття".

Напередодні Міненерго США повідомило, що запаси нафти в Штатах минулого тижня підвищилися на 3,89 млн барелів, хоча експерти очікували їхнього зниження на 1,43 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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