Нафта зростає через перспективи розширення війни на Близькому Сході та зростання світових обмежень на постачання

Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки перспектива розширення конфлікту на Близькому Сході, який може порушити потоки сирої нафти з ключового регіону-експортера, затьмарила перспективи зростання світової пропозиції.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:05 EET подорожчали на 80 центів, або на 1,08%, до 74,7 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 85 центів, або на 1,21%, до 70,95 долара.

«Після початкового занепокоєння від геополітичних ризиків на Близькому Сході, ми спостерігаємо деяке повернення спокою на світові ринки, але, звичайно, учасники ринку все ще стежать за будь-якою майбутньою відповіддю Ізраїлю», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Питання для нафти зараз полягає в тому, чи опиниться енергетична інфраструктура Ірану під прицілом Ізраїлю», - сказав Єп.

Ізраїль бомбардував центр Бейрута рано вранці в четвер, в результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей, після того, як його війська пережили найсмертоносніший день на ліванському фронті за рік зіткнень з підтримуваним Іраном збройним угрупованням «Хезболлах».

Удар був нанесений наступного дня після того, як Іран випустив понад 180 балістичних ракет по Ізраїлю в рамках ескалації бойових дій, які просочилися з Ізраїлю і окупованих палестинських територій до Лівану і Сирії.

«Звідси вичікувальна гра, щоб побачити, якою буде відповідь Ізраїлю, і я підозрюю, що вона буде після завершення завтрашнього свята Рош-га-Шана», - сказав аналітик ринку ІГ Тоні Сікамор.

«Я сумніваюся, що Ізраїль націлиться на іранську нафтову інфраструктуру, оскільки такий крок, швидше за все, призведе до зростання цін на нафту до 80 доларів, що не буде схвалено союзниками Ізраїлю, які докладають зусиль для боротьби з інфляцією», - сказав Сикамор.

Тим часом, за даними Управління енергетичної інформації, запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 27 вересня, зросли на 3,9 мільйона барелів до 417 мільйонів барелів, у порівнянні з очікуваннями опитування, проведеного агентством Reuters, які передбачали зниження на 1,3 мільйона барелів.

«Зростання запасів у США додало доказів того, що ринок добре забезпечений і може витримати будь-які перебої», - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

Деякі інвестори залишилися незворушними, оскільки світові поставки нафти ще не були порушені заворушеннями в ключовому регіоні-виробнику, а вільні потужності ОПЕК зменшили занепокоєння.

«Після нападу Ірану ціни можуть залишатися підвищеними або більш волатильними ще деякий час, але в світі достатньо видобутку, достатньо пропозиції», - заявив агентству Reuters головний виконавчий директор East Daley Analytics Джим Сімпсон (Jim Simpson).

ОПЕК має достатньо запасних нафтових потужностей, щоб компенсувати повну втрату поставок з Ірану, якщо Ізраїль виведе з ладу об'єкти цієї країни.

Однак трейдери побоюються, що група виробників зіткнеться з труднощами, якщо Іран у відповідь завдасть удару по об'єктах своїх сусідів у Перській затоці.

«Реально доступні вільні потужності можуть бути набагато меншими, якщо відбудуться нові атаки на енергетичну інфраструктуру країн регіону», - говорить Джованні Стауново, аналітик UBS.