Нафта прискорила зростання, Brent торгується у $75,8 за барель

Підйом цін на нафту, спровокований ескалацією конфлікту на Близькому Сході, прискорився вдень у середу.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.04 EET підскочили на $2,25 (3,06%), до $75,81 за барель. Раніше під час торгів котирування перевищували $76 за барель уперше за місяць.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла на окреслений час на $2,34 (3,35%), до $72,17 за барель.

За підсумками попередньої сесії, Brent подорожчала на 2,6%, WTI - на 2,4%.

Як повідомлялося, увечері у вівторок Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Тепер учасники ринку очікують заходів у відповідь від ізраїльських військових.

The Washington Post із посиланням на арабські офіційні особи повідомила, що Ізраїль ще в квітні дав зрозуміти, що у разі нових атак його армія завдасть ударів у відповідь по іранських ядерних або нафтових об'єктах.

"Ізраїль може пошкодити або знищити об'єкти нафтової інфраструктури Ірану", - зазначив Тамаш Варга із брокерської компанії PVM.

За оцінкою заступника директора із досліджень у CFRA Research Стюарта Глікмана, Іран видобуває близько 3,2 млн барелів нафти на добу і експортує приблизно половину цього обсягу.

Тим часом міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман заявив, що нафта може подешевшати до $50 за барель, якщо країни ОПЕК+ не дотримуватимуться домовленостей про обмеження видобутку. Слова міністра із посиланням на джерела наводить The Wall Street Journal. Серед тих, хто не дотримуються домовленостей, саудівський принц особливо виділив Ірак і Казахстан.

Тим часом Американський інститут нафти (API) повідомив про зниження запасів нафти в США на 1,5 млн барелів минулого тижня. Офіційні дані будуть оприлюднені пізніше в середу, і опитані Trading Economics аналітики очікують, що вони вкажуть на зниження запасів нафти на 2,1 млн барелів.