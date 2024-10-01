Нафта у другій половині дня почала дешевшати, Brent торгувався на рівні $71,3 за барель

Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження вдень у вівторок на побоюваннях зростання пропозиції на світовому ринку палива.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.24 EET знизилися на $0,38 (0,53%), до $71,32 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до зазначеного часу на $0,45 (0,66%), до $67,72 за барель.

Марка Brent завершила третій квартал падінням на 16,9%, WTI за квартал втратила 16,4%.

Негативним фактором для ринку залишаються сподівання, що ОПЕК+ розпочне поступове збільшення видобутку з 1 грудня. Ці плани можуть отримати підтвердження за підсумками чергового засідання моніторингового комітету ОПЕК+, яке відбудеться 2 жовтня.

Також ринок стежить за подіями Близького Сходу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) напередодні заявила про початок обмежених наземних рейдів проти об'єктів "Хезболли" у прикордонному районі на півдні Лівану. Тим часом влада Ірану, яка підтримує угруповання, наразі утрималася від завдання або загроз завдання ударів у відповідь по Ізраїлю, зазначає MarketWatch.

"Іран, мабуть, наразі не зацікавлений у військовій конфронтації з Ізраїлем. Це підтверджується відсутністю будь-яких дій у відповідь на вбивство високопоставленого лідера ХАМАС у Тегерані наприкінці липня, в якому звинувачують Ізраїль", - написав аналітик із сировинних товарів у Commerzbank Карстен Фріч.

"Якщо між Іраном та Ізраїлем не відбудеться прямого конфлікту, вплив на постачання нафти буде обмеженим. Тому немає необхідності закладати більш високу націнку на ризик у нафтові котирування", - зазначив аналітик, додавши, що ситуація може змінитися будь-якої миті.