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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Нафта у другій половині дня почала дешевшати, Brent торгувався на рівні $71,3 за барель
17:40 01.10.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження вдень у вівторок на побоюваннях зростання пропозиції на світовому ринку палива.
Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.24 EET знизилися на $0,38 (0,53%), до $71,32 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до зазначеного часу на $0,45 (0,66%), до $67,72 за барель.
Марка Brent завершила третій квартал падінням на 16,9%, WTI за квартал втратила 16,4%.
Негативним фактором для ринку залишаються сподівання, що ОПЕК+ розпочне поступове збільшення видобутку з 1 грудня. Ці плани можуть отримати підтвердження за підсумками чергового засідання моніторингового комітету ОПЕК+, яке відбудеться 2 жовтня.
Також ринок стежить за подіями Близького Сходу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) напередодні заявила про початок обмежених наземних рейдів проти об'єктів "Хезболли" у прикордонному районі на півдні Лівану. Тим часом влада Ірану, яка підтримує угруповання, наразі утрималася від завдання або загроз завдання ударів у відповідь по Ізраїлю, зазначає MarketWatch.
"Іран, мабуть, наразі не зацікавлений у військовій конфронтації з Ізраїлем. Це підтверджується відсутністю будь-яких дій у відповідь на вбивство високопоставленого лідера ХАМАС у Тегерані наприкінці липня, в якому звинувачують Ізраїль", - написав аналітик із сировинних товарів у Commerzbank Карстен Фріч.
"Якщо між Іраном та Ізраїлем не відбудеться прямого конфлікту, вплив на постачання нафти буде обмеженим. Тому немає необхідності закладати більш високу націнку на ризик у нафтові котирування", - зазначив аналітик, додавши, що ситуація може змінитися будь-якої миті.
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