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Нафта перейшла до зниження, Brent $71,4 за барель
17:06 30.09.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися в понеділок.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:21 EET знизилися на $0,56 (0,78%), до $71,42 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до вказаного часу на $0,32 (0,47%), до $67,86 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 3,4%, WTI - на 4% на повідомленнях ЗМІ, що Саудівська Аравія має намір дотримуватися плану, в рамках якого ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких нафтових цін.
Тим часом, інвестори стежать за ситуацією на Близькому Сході, і, незважаючи на ескалацію, не вірять у високі ризики перебоїв поставок, пише MarketWatch.
Ліванське угруповання "Хезболла" у суботу підтвердило загибель свого лідера Хасана Насралли. Раніше ізраїльські військові заявили, що ліквідували Насраллу під час ударів у п'ятницю по південному передмістю Бейрута.
"Реакція ринку на події на Близькому Сході, що трапилися на вихідних, виявилася невиразною, - написали аналітики ING. - Ринок все більше ігнорує напруженість у регіоні з урахуванням того, що за рік конфлікту він практично ніяк не вплинув на видобуток нафти".
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