Ціни на нафту зростають на тлі ризиків поставок з Близького Сходу, оскільки Ізраїль посилює атаки

Ціни на нафту зросли в понеділок на зростаючих побоюваннях щодо можливих перебоїв у постачанні з Близькосхідного регіону після того, як Ізраїль посилив атаки на сили, підтримувані Іраном.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, з поставкою в листопаді, о 02:43 EET зросли на 16 центів, або на 0,22%, до 72,14 долара за барель. Термін дії цього контракту закінчується в понеділок, а більш активний контракт на поставку в грудні подорожчав на 10 центів, або 0,14%, до 71,64 долара.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate додали 8 центів, або 0,12%, до 68,26 долара за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала приблизно на 3%, а WTI - приблизно на 5%, оскільки побоювання щодо попиту зросли після того, як фіскальні стимули з боку Китаю, другої за величиною економіки світу і найбільшого імпортера нафти, не змогли відновити довіру на ринку.

Однак у понеділок ціни були підтримані можливістю розширення конфлікту на Близькому Сході за участю Ірану, ключового виробника і члена Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), після того, як Ізраїль посилив свої атаки на бойові угруповання «Хезболла» і «Хуті», які підтримуються Іраном.

«Нещодавня ескалація атак на Близькому Сході збільшує ймовірність того, що Іран буде безпосередньо втягнутий у конфлікт, що створює значний ризик перебоїв у постачанні нафти виробнику ОПЕК», - йдеться у повідомленні ANZ Research.

Ізраїль заявив, що в неділю розбомбив об'єкти хуситів в Ємені, розширивши свою конфронтацію з союзниками Ірану через два дні після вбивства лідера «Хезболли» Саєда Хасана Насралли в ході ескалації конфлікту в Лівані.

Міністр оборони США Ллойд Остін уповноважив військових посилити свою присутність на Близькому Сході, а Пентагон заявив у неділю, що якщо Іран, його партнери або маріонетки нападуть на американський персонал або інтереси, Вашингтон «вживатиме всіх необхідних заходів для захисту нашого народу».

Сьогодні ринки чекають на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який надасть інформацію щодо швидкості пом'якшення монетарної політики ФРС, а цього тижня мають виступити ще семеро інших політиків ФРС, додається в примітці ANZ.

Тим не менш, ціни залишаються під тиском, оскільки ОПЕК та її союзники, відомі як ОПЕК+, планують збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в грудні, а також очікується відновлення експорту нафти з Лівії.