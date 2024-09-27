Нафта перейшла до помірного зростання, але завершує тиждень у мінусі, Brent - у $71,7 за барель

Ціни на нафту почали слабко зростати вдень у п'ятницю, проте завершують тиждень суттєвим зниженням на побоюваннях збільшення постачання палива на світовий ринок.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:29 EET зросли на 8 центів (0,11%), до $71,68 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до зазначеного часу на 11 центів (0,16%) до $67,78 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 2,5%, WTI - на 2,9%. З початку тижня обидві марки втратили близько 4%.

Негативним чинником для нафтового ринку стали повідомлення ЗМІ про те, що Саудівська Аравія готується наростити видобуток відповідно до раніше озвученого плану, хоча багато хто сподівався, що цього не станеться.

Як написала Financial Times, Ер-Ріяд планує відмовитися від неофіційного орієнтиру ціни на нафту $100 за барель у рамках підготовки до збільшення видобутку. Влада країни має намір дотримуватися плану, в рамках якого ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін на нафту, зазначили джерела.

Тим часом підтримку цін у п'ятницю надають звістки про нові стимули в Китаї.

Китайський ЦБ з 27 вересня знизив норму резервних вимог (RRR) для банків на 0,5 процентного пункту. У результаті середньозважений показник опустився до найнижчого рівня як мінімум із 2020 року - 6,6%. Скорочення RRR дозволить направити на ринок ліквідність у розмірі 1 трлн юанів ($142 млрд).

Крім того, з п'ятниці відсоткова ставка за семиденними операціями зворотного РЕПО знижується до 1,5% з 1,7% річних.

