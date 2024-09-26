Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта посилила падіння, Brent опустилася до $71,8 за барель
14:49 26.09.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок посилили падіння вдень у четвер на повідомленнях, що Саудівська Аравія готується до збільшення видобутку.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13.57 EET впали на $1,65 (2,25%), до $71,81 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $1,59 (2,28%), до $68,1 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 2,3%, WTI - на 2,6%.
Саудівська Аравія готова відмовитися від неофіційного орієнтиру ціни на нафту $100 за барель у рамках підготовки до збільшення видобутку, написала Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.
Влада країни має намір дотримуватися плану, згідно з яким ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін на нафту, зазначили джерела.
Тиск на котирування також надають новини про погодження владою західної та східної частин Лівії порядку призначення голови Центробанку, що може пом'якшити кризу в галузі нафтових доходів та сприяти відновленню експорту, зазначив старший аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.
"З урахуванням зростання поставок і невизначеного попиту, ціни на нафту можуть зіткнутися з додатковим знижувальним тиском у короткостроковій перспективі", - додав експерт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив про майже $8 млрд на зброю для України включно з авіабомбами JSOW і Patriot
|План перемоги України «не вразив» адміністрацію Байдена, - WSJ
|Понад 30 країн і ЄС ухвалили декларацію щодо відновлення та реконструкції України
|США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Підвищення податків не вплине на ціноутворення в Україні, запевняють у Нацбанку
|Чернишов обговорив з ЄІБ можливе фінансування проєктів енергетичної стійкості
|Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію
|Нафта посилила падіння, Brent опустилася до $71,8 за барель
|Суд конфіскував майно російського мільярдера Усманова вартістю понад 2 мільярди
|Газ у гурті потроху повзе вгору
|Пальмова олія більше не найдешевша у світі
Бізнес
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple