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АНАЛІТИКА

Нафта посилила падіння, Brent опустилася до $71,8 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок посилили падіння вдень у четвер на повідомленнях, що Саудівська Аравія готується до збільшення видобутку.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13.57 EET впали на $1,65 (2,25%), до $71,81 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $1,59 (2,28%), до $68,1 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 2,3%, WTI - на 2,6%.

Саудівська Аравія готова відмовитися від неофіційного орієнтиру ціни на нафту $100 за барель у рамках підготовки до збільшення видобутку, написала Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Влада країни має намір дотримуватися плану, згідно з яким ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін на нафту, зазначили джерела.

Тиск на котирування також надають новини про погодження владою західної та східної частин Лівії порядку призначення голови Центробанку, що може пом'якшити кризу в галузі нафтових доходів та сприяти відновленню експорту, зазначив старший аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

"З урахуванням зростання поставок і невизначеного попиту, ціни на нафту можуть зіткнутися з додатковим знижувальним тиском у короткостроковій перспективі", - додав експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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