Газ у гурті потроху повзе вгору

Скраплений газ у гурті продовжує дорожчати, додавши за тиждень з 18 по 25 вересня у середньому 510 грн/т, до 54 470 грн/т. Середньозважена вартість ресурсу внутрішніх виробників на аукціоні 25 вересня збільшилася на 613 грн/т і становить 53 928 грн/т. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95» і дані Української енергетичної біржі.

На аукціоні УЕБ вартість газу «Укрнафти» коливалася у межах 53 085-54 885 грн/т, «Укргазвидобування» - 54 210-55 000 грн/т при початкових 53 085 грн/т і 54 230 грн/т відповідно. Загалом на торги виробники виставили 4,2 тис. т ресурсу, що на 11% менше, ніж тижнем раніше. Окрім автомобільних партій «Укрнафта» виставила і залізничний, вартість якого становила 53 725 грн/т.

На торгах приватних виробників ціни на газ 23-24 вересня становили 53 700-54 000 грн/т.

Велика кількість пропозицій газу на ринку втримує ціни на пальне внутрішніх виробників від більш суттєвого зростання, на яке очікували деякі учасники ринку. Як і на минулих торгах, вартість газу не піднялася вище за 55 000 грн/т.

«Проливи у роздробі падають, аграрії не збільшують закупівлю, тому попри низькі показники імпорту ресурсу на ринку вистачає», - зазначили в одній із паливних компаній.

З 16 по 22 вересня відвантаження газу в країну становило 12 тис. т, що на 6% менше, ніж тижнем раніше. Загалом у вересні середньодобовий імпорт ресурсу становив 1,4 тис. т, що майже в 3 рази менше, ніж у серпні, й у 2 рази - ніж за аналогічний період 2023 року. Якщо такі темпи імпорту збережуться і цього тижня, то постачання ресурсу у вересні може становити 42 тис. т, що буде найменшим показником із травня 2022 року.

Проте польські трейдери вже почали підвищувати ціни, кажуть українські імпортери. Як повідомляв enkorr, вартість суміші з Польщі з урахуванням транспортних витрат до українського кордону зросла на $10-12/т і становить $760-769/т, що в середньому дорівнює 55 500 грн/т у Києві. Залізничний ресурс на польсько-українському кордоні здорожчав на $10/т, до $780-810/т (у середньому майже 57 000 грн/т у столиці).

Зважаючи на закупівельні ціни на автомобільні партії газу з західного напрямку, вартість пального на аукціоні близька до імпортного паритету для центрального регіону.

На ринку найдешевші пропозиції газу можна знайти на півдні, попри його здорожчання протягом тижня. «На півдні вартість газу стартує від 52 000 грн/т, тому для своєї мережі ми купуємо пальне саме там», - розповів один з операторів зі східного регіону країни.

Зі слів трейдерів, новий імпортний газ майже повністю замістив старі залишки, що з великою ймовірністю позначиться на цінах на пальне вже на наступному аукціоні. «Найшвидше, на торгах вартість газу переступить позначку 55 000-56 000 грн/т», - вважає один із респондентів.

На користь зростання говорять і новини з Литви. «Нам уже озвучили, що з 1 жовтня, через зупинку Мажейкяйського НПЗ на ремонт, пропозицій газу не буде», - додав трейдер.

Але поки старі залишки ще «ходять» по ринку. «Математично зараз середня собівартість становить десь 50 000 грн/т. Продажі за 53 000-54 000 мають маржу 3 000-4 000 на тонні, що не так погано для декого», - поділився своїми розрахунками один із трейдерів з центрального регіону.