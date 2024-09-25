Нафта посилила зниження, Brent опустилася до $74,3 за барель

Зниження цін на нафту прискорилося вдень у середу, учасники ринку продовжують оцінювати причини та можливі наслідки оголошених напередодні масштабних заходів підтримки економіки Китаю.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.48 EET знизилися на $0,89 (1,18%), до $74,28 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,93 (1,3%), до $70,63 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали на 1,7% на тлі оголошених владою Китаю масштабних стимулів.

Заходи КНР "більше були схожі на паніку", ніж зниження ставки Федрезерва на 50 базисних пунктів минулого тижня, сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

"Це лише посилює занепокоєння з приводу уповільнення темпів зростання в Китаї. Дефляція, заходи щодо скорочення боргу і мляве економічне зростання вже викликали тривогу інвесторів, але коли вживаються такі несподівані заходи, це починає видаватися радше як сигнал тривоги, ніж рішення", - написав він.

Тим часом Американський інститут нафти (API) повідомив про зниження запасів нафти в США на 4,4 млн. барелів минулого тижня. За даними API, запаси бензину скоротилися на 3,4 млн барелів, дистилятів - на 1,1 млн барелів.

Офіційні дані міністерства енергетики США оприлюднять у середу. Аналітики в середньому очікують, що вони вкажуть на зниження запасів нафти на 3 млн барелів, бензину - на 800 тис. барелів, дистилятів - на 2,1 млн барелів, згідно з опитуванням S&P Global Commodity Insights.

Напруженість на Близькому Сході також допоможе обмежити падіння цін на сиру нафту, оскільки трейдери побоюються ескалації конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою".

Тим часом шторм у Мексиканській затоці, який може перерости в ураган, змінив напрямок і, схоже, викличе менше руйнувань, ніж передбачалося раніше, сказав Джордж Хурі, голова відділу досліджень у CFI.