Нафта падає через побоювання, що плани стимулювання Китаю недостатньо стимулюють попит

Ціни на нафту впали в середу, оскільки інвестори переоцінили здатність китайських планів стимулювання економіки стимулювати зростання попиту на паливо в найбільшому в світі імпортері нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET впали на 17 центів, або на 0,2%, до 75 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 24 центи, або на 0,3%, до 71,32 долара за барель.

У вівторок ціни зросли приблизно на 1,7% після того, як Китай оголосив про найагресивніші заходи економічного стимулювання з часів пандемії COVID-19, включаючи зниження процентних ставок і державне фінансування.

Аналітики, однак, попереджають, що для підвищення довіри до другої за величиною економіки світу необхідна більша фіскальна допомога, і це послабило початковий вплив на ціни на нафту.

«Відсутність більш конкретного фіскального підходу все ще викликає певні застереження щодо того, чи вдасться зберегти економічне зростання», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

За словами Йеапа, на ринку нафти спостерігається загальний брак тяги, обсяги торгів нижчі, ніж зазвичай, що, ймовірно, також пов'язано з падінням споживчої довіри в США. У вересні вона впала до найнижчого рівня за останні три роки, причому особливе занепокоєння викликає наявність робочих місць.

Проте скорочення запасів сирої нафти і палива в США надало певну підтримку ринку, який загалом піднявся після того, як 10 вересня ціни впали до найнижчого рівня з 2021 року.

Минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 4,34 млн барелів, тоді як запаси бензину впали на 3,44 млн барелів, а запаси дистилятів - на 1,12 млн барелів, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Посилення конфлікту на Близькому Сході між підтримуваною Іраном Хезболлою в Лівані та Ізраїлем також підтримало ціни на нафту, а транскордонні ракетні обстріли з обох сторін збільшили побоювання щодо розширення війни в ключовому регіоні-виробнику.

У середу Хезболла підтвердила, що старший командир Ібрагім Кубайсі був убитий в результаті ізраїльських авіаударів по ліванській столиці, як Ізраїль оголосив раніше. Ізраїль заявив, що Кубайсі очолював ракетні війська угруповання.

Ураган, що загрожує узбережжю Мексиканської затоки США, змінив курс на Флориду і віддалився від нафто- і газодобувних районів поблизу Техасу, Луїзіани і Міссісіпі.