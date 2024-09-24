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Нафта різко прискорила зростання, Brent подорожчала до $75,5 за барель
14:44 24.09.2024 |
Підйом цін на нафту посилився вдень у вівторок завдяки заходам підтримки економіки з боку влади Китаю та ескалації напруженості на Близькому Сході.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:11 EET підвищилися на $1,61 (2,18%), до $75,51 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $1,66 (2,36%), до $72,03 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 0,8%, WTI - на 0,9%.
Народний банк Китаю у вівторок опустив ставку за семиденними операціями зворотного РЕПО до 1,5% із 1,7%, а також знизив норму резервування для банків й анонсував заходи підтримки ринку нерухомості.
"Нафтовий ринок з надією дивився на владу Китаю в очікуванні стимулюючих заходів, здатних запобігти економічному спаду, - зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор. - Оголошені сьогодні заходи скоротять знижувальні ризики для цін на нафту".
Також трейдери продовжують стежити за новинами з Близького Сходу, побоюючись, що конфлікт Ізраїлю з ліванським рухом "Хезболла" може перерости в повномасштабну війну. Напередодні ізраїльські військові завдали низки ударів по "Хезболлі" в Лівані, жертвами яких, за даними ліванського МОЗ, стали майже 500 осіб.
Окрім того, на південь від Кайманових островів у Карибському морі утворилася низка штормів, які можуть посилитися до урагану третьої категорії найближчими днями і дійти до американського узбережжя Мексиканської затоки. У такий спосіб видобуток нафти і газу в затоці може постраждати від другого урагану за два тижні.
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