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АНАЛІТИКА

Іспанські фермери на мітингу в Мадриді протестували проти імпорту українського зерна

 

Іспанські фермери з асоціації Unión de Uniones у понеділок провели мітинг перед будівлею Європейської Комісії в Мадриді з вимогою вжити заходів проти надмірного імпорту зерна з України, повідомляє uniondeuniones.org.

Згідно з повідомленням, асоціація також виступила із засудженням спекуляцій із цінами на корми, від яких страждають тваринники.

"Unión de Uniones провела мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді на знак протесту проти надмірного імпорту агропродовольчої продукції, який створює недобросовісну конкуренцію з європейським виробництвом, особливо зерном із України, що призводить до падіння цін для фермерів, в той час як власники ранчо продовжують платити за дорогі корми", - наголошується в повідомленні.

Асоціація зареєструвала лист президенту Європейської Комісії зі своїми вимогами та пропозиціями щодо вирішення ситуації.

Unión de Uniones об'єднує близько тридцяти виробників, що представляють основні регіони-виробники Іспанії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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