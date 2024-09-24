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Іспанські фермери на мітингу в Мадриді протестували проти імпорту українського зерна
14:37 24.09.2024 |
Іспанські фермери з асоціації Unión de Uniones у понеділок провели мітинг перед будівлею Європейської Комісії в Мадриді з вимогою вжити заходів проти надмірного імпорту зерна з України, повідомляє uniondeuniones.org.
Згідно з повідомленням, асоціація також виступила із засудженням спекуляцій із цінами на корми, від яких страждають тваринники.
"Unión de Uniones провела мітинг перед будівлею Єврокомісії в Мадриді на знак протесту проти надмірного імпорту агропродовольчої продукції, який створює недобросовісну конкуренцію з європейським виробництвом, особливо зерном із України, що призводить до падіння цін для фермерів, в той час як власники ранчо продовжують платити за дорогі корми", - наголошується в повідомленні.
Асоціація зареєструвала лист президенту Європейської Комісії зі своїми вимогами та пропозиціями щодо вирішення ситуації.
Unión de Uniones об'єднує близько тридцяти виробників, що представляють основні регіони-виробники Іспанії.
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