Мета – 35 грн/л: роздрібні ціни на газ продовжують зростати

Динаміка роздрібних цін на LPG у вересні 2024 р., грн/л

За тиждень із 16 по 23 вересня середня вартість скрапленого газу зросла на 1,65 грн/л, до 32,66 грн/л. З початку місяця приріст становив 3,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше - на 2,29 грн/л - зросла ціна на газ у мережі UPG, до 32,51 грн/л. 2 грн/л додали у преміальних (ОККО, WOG, SOCAR) і консолідованій мережі групи «Приват». Ціна на газ в останньої досягла рівня маркетмейкерів - 33,98 грн/л.

Найшвидше, це не останнє збільшення ціни на газ у «преміальних» цього місяця. «Дешеві залишки закінчуються, а з урахуванням тільки нового імпорту на кінець вересня вартість на стелі досягне 35 грн/л», - розповіли в одній із них.

Недалеко за ціною від «зелених» і KLO з вартістю на стелі 33,49 грн/л (+1,70 грн/л за тиждень).

Найменше у середньому - на 50 коп./л - зросла ціна на ресурс у мережі VST, до 31,90 грн/л.

Загалом протягом тижня вартість газу в інших операторів збільшилася на 0,60-1,70 грн/л (див. табл.).

Як зазначають в «А-95», гуртова ціна на LPG з початку тижня у середньому зросла на 810 грн/т (0,44 грн/л), з 1 вересня - на 4 210 грн/т (+2,27 грн/л), до 54 250 грн/т (29,30 грн/л). Таким чином, зростання у роздробі було більшим за гуртове і сприяло покращенню маржинальності.

«Зараз рентабельність залежить від кількості дешевих залишків. Якщо їх не враховувати, а рахувати тільки зважаючи на найдешевший газ із півдня, то маржа становить до 1,80 грн/л. Це нижче за рівень, який був у першому півріччі», - додали в одній із мереж.

Трапляються на ринку і дива маржинальності. Наприклад, Marshal у Житомирській області торгує газом за 29,40 грн/л, тоді як найближчий цінник у «Укрнафти» становить 31,49 грн. В Одеській області «БРСМ-Нафта» виставила на стелу 29,99 грн/л, Motto - 30,28 грн/л.

Різна політика ціноутворення у преміальних і дискаунтерів призвела до зростання різниці між вартістю пального в цих сегментах за тиждень на 63 коп./л, до 3,13 грн/л.

Як повідомляв enkorr, ціни на ресурс у гурті зростатимуть і надалі пропорційно збільшенню частки імпорту на ринку, вартість якого зараз у центральних регіонах біля 55 000-57 000 грн/т. Зі слів операторів, для роздробу це обернеться зростанням ціни до 35-36 грн/л на кінець року.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 16 по 23 вересня 2024 р., грн/л: