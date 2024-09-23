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АНАЛІТИКА

Мета – 35 грн/л: роздрібні ціни на газ продовжують зростати

Мета – 35 грн/л: роздрібні ціни на газ продовжують зростати

 Динаміка роздрібних цін на LPG у вересні 2024 р., грн/л

За тиждень із 16 по 23 вересня середня вартість скрапленого газу зросла на 1,65 грн/л, до 32,66 грн/л. З початку місяця приріст становив 3,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше - на 2,29 грн/л - зросла ціна на газ у мережі UPG, до 32,51 грн/л. 2 грн/л додали у преміальних (ОККО, WOG, SOCAR) і консолідованій мережі групи «Приват». Ціна на газ в останньої досягла рівня маркетмейкерів - 33,98 грн/л.

Найшвидше, це не останнє збільшення ціни на газ у «преміальних» цього місяця. «Дешеві залишки закінчуються, а з урахуванням тільки нового імпорту на кінець вересня вартість на стелі досягне 35 грн/л», - розповіли в одній із них.

Недалеко за ціною від «зелених» і KLO з вартістю на стелі 33,49 грн/л (+1,70 грн/л за тиждень).

Найменше у середньому - на 50 коп./л - зросла ціна на ресурс у мережі VST, до 31,90 грн/л.

Загалом протягом тижня вартість газу в інших операторів збільшилася на 0,60-1,70 грн/л (див. табл.).

Як зазначають в «А-95», гуртова ціна на LPG з початку тижня у середньому зросла на 810 грн/т (0,44 грн/л), з 1 вересня - на 4 210 грн/т (+2,27 грн/л), до 54 250 грн/т (29,30 грн/л). Таким чином, зростання у роздробі було більшим за гуртове і сприяло покращенню маржинальності.

«Зараз рентабельність залежить від кількості дешевих залишків. Якщо їх не враховувати, а рахувати тільки зважаючи на найдешевший газ із півдня, то маржа становить до 1,80 грн/л. Це нижче за рівень, який був у першому півріччі», - додали в одній із мереж.

Мета – 35 грн/л: роздрібні ціни на газ продовжують зростати

 

Трапляються на ринку і дива маржинальності. Наприклад, Marshal у Житомирській області торгує газом за 29,40 грн/л, тоді як найближчий цінник у «Укрнафти» становить 31,49 грн. В Одеській області «БРСМ-Нафта» виставила на стелу 29,99 грн/л, Motto - 30,28 грн/л.

Різна політика ціноутворення у преміальних і дискаунтерів призвела до зростання різниці між вартістю пального в цих сегментах за тиждень на 63 коп./л, до 3,13 грн/л.

Мета – 35 грн/л: роздрібні ціни на газ продовжують зростати

 

Як повідомляв enkorr, ціни на ресурс у гурті зростатимуть і надалі пропорційно збільшенню частки імпорту на ринку, вартість якого зараз у центральних регіонах біля 55 000-57 000 грн/т. Зі слів операторів, для роздробу це обернеться зростанням ціни до 35-36 грн/л на кінець року.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 16 по 23 вересня 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

23.09.24

Зм. до 16.09.24

ОККО

33,99

2,00

SOCAR

33,99

2,00

Авіас

33,98

2,00

WOG

33,98

2,00

KLO

33,49

1,70

Neftek

33,49

1,50

Shell

32,92

1,56

UPG

32,51

2,29

VostokGaz

32,49

1,00

AMIC

32,14

1,50

Рур груп

32,00

0,71

ZOG

32,00

1,00

BVS

31,99

1,50

Rodnik

31,99

1,00

Автотранс

31,98

1,50

Параллель

31,91

0,75

VST

31,90

0,50

Chipo

31,78

1,46

Катрал

31,77

1,40

Mango

31,59

1,50

SUNOIL

31,59

1,19

Укрнафта

31,49

1,50

Кворум

31,48

1,50

Green Wave

31,40

1,50

RLS

31,40

1,50

Ovis

31,39

0,60

Motto

31,29

1,37

БРСМ-Нафта

31,26

1,25

Luxwen

30,99

0,50

U.GO

30,90

1,50

Marshal

30,86

1,10

Авантаж 7

30,45

1,50

Олас

30,45

0,85

Середня ціна в Україні

32,66

1,65
За матеріалами: EnKorr
 

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