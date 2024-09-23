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Мета – 35 грн/л: роздрібні ціни на газ продовжують зростати
23:23 23.09.2024 |
За тиждень із 16 по 23 вересня середня вартість скрапленого газу зросла на 1,65 грн/л, до 32,66 грн/л. З початку місяця приріст становив 3,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше - на 2,29 грн/л - зросла ціна на газ у мережі UPG, до 32,51 грн/л. 2 грн/л додали у преміальних (ОККО, WOG, SOCAR) і консолідованій мережі групи «Приват». Ціна на газ в останньої досягла рівня маркетмейкерів - 33,98 грн/л.
Найшвидше, це не останнє збільшення ціни на газ у «преміальних» цього місяця. «Дешеві залишки закінчуються, а з урахуванням тільки нового імпорту на кінець вересня вартість на стелі досягне 35 грн/л», - розповіли в одній із них.
Недалеко за ціною від «зелених» і KLO з вартістю на стелі 33,49 грн/л (+1,70 грн/л за тиждень).
Найменше у середньому - на 50 коп./л - зросла ціна на ресурс у мережі VST, до 31,90 грн/л.
Загалом протягом тижня вартість газу в інших операторів збільшилася на 0,60-1,70 грн/л (див. табл.).
Як зазначають в «А-95», гуртова ціна на LPG з початку тижня у середньому зросла на 810 грн/т (0,44 грн/л), з 1 вересня - на 4 210 грн/т (+2,27 грн/л), до 54 250 грн/т (29,30 грн/л). Таким чином, зростання у роздробі було більшим за гуртове і сприяло покращенню маржинальності.
«Зараз рентабельність залежить від кількості дешевих залишків. Якщо їх не враховувати, а рахувати тільки зважаючи на найдешевший газ із півдня, то маржа становить до 1,80 грн/л. Це нижче за рівень, який був у першому півріччі», - додали в одній із мереж.
Трапляються на ринку і дива маржинальності. Наприклад, Marshal у Житомирській області торгує газом за 29,40 грн/л, тоді як найближчий цінник у «Укрнафти» становить 31,49 грн. В Одеській області «БРСМ-Нафта» виставила на стелу 29,99 грн/л, Motto - 30,28 грн/л.
Різна політика ціноутворення у преміальних і дискаунтерів призвела до зростання різниці між вартістю пального в цих сегментах за тиждень на 63 коп./л, до 3,13 грн/л.
Як повідомляв enkorr, ціни на ресурс у гурті зростатимуть і надалі пропорційно збільшенню частки імпорту на ринку, вартість якого зараз у центральних регіонах біля 55 000-57 000 грн/т. Зі слів операторів, для роздробу це обернеться зростанням ціни до 35-36 грн/л на кінець року.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 16 по 23 вересня 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
23.09.24
|
Зм. до 16.09.24
|
ОККО
|
33,99
|
2,00
|
SOCAR
|
33,99
|
2,00
|
Авіас
|
33,98
|
2,00
|
WOG
|
33,98
|
2,00
|
KLO
|
33,49
|
1,70
|
Neftek
|
33,49
|
1,50
|
Shell
|
32,92
|
1,56
|
UPG
|
32,51
|
2,29
|
VostokGaz
|
32,49
|
1,00
|
AMIC
|
32,14
|
1,50
|
Рур груп
|
32,00
|
0,71
|
ZOG
|
32,00
|
1,00
|
BVS
|
31,99
|
1,50
|
Rodnik
|
31,99
|
1,00
|
Автотранс
|
31,98
|
1,50
|
Параллель
|
31,91
|
0,75
|
VST
|
31,90
|
0,50
|
Chipo
|
31,78
|
1,46
|
Катрал
|
31,77
|
1,40
|
Mango
|
31,59
|
1,50
|
SUNOIL
|
31,59
|
1,19
|
Укрнафта
|
31,49
|
1,50
|
Кворум
|
31,48
|
1,50
|
Green Wave
|
31,40
|
1,50
|
RLS
|
31,40
|
1,50
|
Ovis
|
31,39
|
0,60
|
Motto
|
31,29
|
1,37
|
БРСМ-Нафта
|
31,26
|
1,25
|
Luxwen
|
30,99
|
0,50
|
U.GO
|
30,90
|
1,50
|
Marshal
|
30,86
|
1,10
|
Авантаж 7
|
30,45
|
1,50
|
Олас
|
30,45
|
0,85
|
Середня ціна в Україні
|
32,66
|
1,65
|
|
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