Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує помірно дорожчати, Brent торгується близько $74,7 за барель

 

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у понеділок після різкого підйому за підсумками минулого тижня.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:12 EET підвищилися на $0,19 (0,26%), до $74,68 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на зазначений час на $0,24 (0,34%), до $71,24 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 4%, WTI - на 4,8%. Підтримку ринку надало різке зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, що підвищило оптимізм трейдерів щодо перспектив американської економіки і попиту на нафту.

Інвестори також сподіваються на нові стимули від влади КНР. У понеділок стало відомо, що Народний банк Китаю та інші фінрегулятори проведуть брифінг для обговорення заходів фінансової підтримки економіки.

Також учасники ринку стежать за розвитком подій на Близькому Сході. Минулими вихідними ліванський рух "Хезболла" завдав масованих ракетних ударів по території Ізраїлю, у відповідь ізраїльські військові завдали ударів по декількох сотнях об'єктів "Хезболли" в Лівані. Associated Press із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє, що внаслідок атак загинули 50 осіб і постраждали близько 300.

"Незважаючи на геополітичні ризики, що підтримують ціни на нафту, ринок зберігає обережність, оскільки близькосхідний конфлікт поки що не справив суттєвого впливу на постачання", - сказав Мазен Салхаб, головний ринковий аналітик із Близького Сходу і Північної Африки в BDSwiss.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США не змінилася і становить 488 од. Кількість газових установок скоротилася на одну, до 96.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0521  0,08 0,18 41,6846  0,06 0,14
EUR 45,8654  0,05 0,10 46,6375  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,02 0,04 41,3850  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес