Нафта продовжує помірно дорожчати, Brent торгується близько $74,7 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у понеділок після різкого підйому за підсумками минулого тижня.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:12 EET підвищилися на $0,19 (0,26%), до $74,68 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на зазначений час на $0,24 (0,34%), до $71,24 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 4%, WTI - на 4,8%. Підтримку ринку надало різке зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, що підвищило оптимізм трейдерів щодо перспектив американської економіки і попиту на нафту.

Інвестори також сподіваються на нові стимули від влади КНР. У понеділок стало відомо, що Народний банк Китаю та інші фінрегулятори проведуть брифінг для обговорення заходів фінансової підтримки економіки.

Також учасники ринку стежать за розвитком подій на Близькому Сході. Минулими вихідними ліванський рух "Хезболла" завдав масованих ракетних ударів по території Ізраїлю, у відповідь ізраїльські військові завдали ударів по декількох сотнях об'єктів "Хезболли" в Лівані. Associated Press із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє, що внаслідок атак загинули 50 осіб і постраждали близько 300.

"Незважаючи на геополітичні ризики, що підтримують ціни на нафту, ринок зберігає обережність, оскільки близькосхідний конфлікт поки що не справив суттєвого впливу на постачання", - сказав Мазен Салхаб, головний ринковий аналітик із Близького Сходу і Північної Африки в BDSwiss.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США не змінилася і становить 488 од. Кількість газових установок скоротилася на одну, до 96.