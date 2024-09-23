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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на тлі зниження ставок та занепокоєння щодо подій на Близькому Сході

 

Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в понеділок, оскільки зростання напруженості на Близькому Сході змусило трейдерів збільшити премію за ризик, в той час як перспектива зниження процентних ставок підштовхнула до надії на покращення попиту.

Ціни на нафту продовжували двотижневе відновлення з майже трирічних мінімумів, оскільки перебої з постачанням після урагану «Франсін» також вказували на звуження ринків.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в листопаді, зросли о 03:30 EET на 0,5% до 74,83 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 0,4% до 70,41 долара за барель.

Ціни на нафту зросли після того, як минулого тижня Федеральна резервна система різко знизила процентні ставки і оголосила про початок циклу пом'якшення.

Цей крок підштовхнув надії на те, що зниження ставок сприятиме економічному зростанню в найближчі місяці, що, в свою чергу, допоможе стимулювати збільшення попиту на нафту.

Цього тижня очікується більше коментарів щодо дій ФРС, і низка чиновників, зокрема голова Джером Пауелл, мають виступити найближчими днями. У п'ятницю також має бути опублікований ключовий показник інфляції для ФРС - індекс цін PCE.

Крім ФРС, цього тижня відбудуться засідання Швейцарського національного банку та Шведського центрального банку, і обидва банки, ймовірно, знизять процентні ставки.

Трейдери додавали премію за ризик до цін на нафту на тлі незначних ознак зниження напруженості на Близькому Сході.

Ізраїль продовжував наносити удари по Газі і Лівану, зберігаючи побоювання щодо повномасштабної війни в регіоні. Нещодавно Хезболла пообіцяла відплату Ізраїлю після того, як країна нібито підірвала кілька електронних пристроїв, що використовувалися ліванським угрупуванням.

Постійні бойові дії і погрози війни посилили побоювання, що більший конфлікт на Близькому Сході порушить постачання в багатому на нафту регіоні, що призведе до жорсткої конкуренції на світових ринках.
За матеріалами: investing.com
 

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