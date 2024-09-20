Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $74,6 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок продовжують помірно опускатися вдень у п'ятницю, проте завершують тиждень упевненим зростанням.

Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:56 кв знизилися на $0,31 (0,41%), до $74,57 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,2 (0,28%), до $71,75 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали більш ніж на 1,5%, а від початку тижня додали понад 4% на тлі позитивної реакції на зниження ставки Федрезерву одразу на 50 базисних пунктів, до 4,75-5%.

"Зниження ставок у США підвищило апетит до ризику, послабило долар і підтримало ціни на нафту цього тижня, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - Однак нижча ставка почне чинити стимулювальний вплив на економічну активність і попит на нафту лише через якийсь час".

Також трейдери побоюються ескалації конфлікту на Близькому Сході після того, як глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) тепер вважає пріоритетним напрям не Сектор Гази, а свої північні прикордонні території, тобто має намір сфокусувати увагу на протистоянні з ліванським угрупованням "Хезболла".

Крім того, ринок готується до сезонних закриттів американських НПЗ на планове техобслуговування, пишуть аналітики IIR Energy. Очікується, що прийдешньої осені через техобслуговування закриються нафтопереробні потужності в обсязі приблизно 529 тис. барелів на добу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1281  0,09 0,21 41,7444  0,06 0,15
EUR 45,9119  0,00 0,00 46,6441  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,10 0,24 41,3700  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес