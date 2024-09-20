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Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $74,6 за барель
15:47 20.09.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок продовжують помірно опускатися вдень у п'ятницю, проте завершують тиждень упевненим зростанням.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:56 кв знизилися на $0,31 (0,41%), до $74,57 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до зазначеного часу на $0,2 (0,28%), до $71,75 за барель.
Напередодні обидві марки подорожчали більш ніж на 1,5%, а від початку тижня додали понад 4% на тлі позитивної реакції на зниження ставки Федрезерву одразу на 50 базисних пунктів, до 4,75-5%.
"Зниження ставок у США підвищило апетит до ризику, послабило долар і підтримало ціни на нафту цього тижня, - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново. - Однак нижча ставка почне чинити стимулювальний вплив на економічну активність і попит на нафту лише через якийсь час".
Також трейдери побоюються ескалації конфлікту на Близькому Сході після того, як глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) тепер вважає пріоритетним напрям не Сектор Гази, а свої північні прикордонні території, тобто має намір сфокусувати увагу на протистоянні з ліванським угрупованням "Хезболла".
Крім того, ринок готується до сезонних закриттів американських НПЗ на планове техобслуговування, пишуть аналітики IIR Energy. Очікується, що прийдешньої осені через техобслуговування закриються нафтопереробні потужності в обсязі приблизно 529 тис. барелів на добу.
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