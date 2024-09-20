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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
АМКУ оштрафував власника бренду заправок KLO
12:48 20.09.2024 |
Антимонопольний комітет оштрафував на загальну суму 5,2 млн грн ТОВ "Конверс Лінкс" (бренд автозаправок KLO) за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Компанія оштрафована за ненадання інформації на запит АМКУ (на 1,5 млн грн) і за надання неповної інформації на запит АМКУ (на 3,7 млн грн).
Антимонопольний комітет направляв вимоги до Конверс Лінкс у межах дослідження на ринках нафтопродуктів, пов'язаних із встановленням цін протягом 2022 року.
"Однак Товариство тричі надало інформацію на вимоги Комітету за межами встановлених термінів. Це перешкоджало об'єктивному, повному та всебічному аналізу інформації для дослідження ринків світлих нафтопродуктів, що враховано у визначенні розміру штрафу. Також Комітет врахував повторність вчинення правопорушення", - зазначають в повідомленні.
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