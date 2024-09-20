Фінансові новини
- |
- 20.09.24
- |
- 09:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Ціни на нафту завершують тиждень зростанням після зниження ставок в США
08:42 20.09.2024 |
Ціни на нафту, які мало змінилися на початку азіатських торгів у п'ятницю, і перебувають на шляху до зростання другий тиждень поспіль після значного зниження процентних ставок в США і скорочення світових запасів.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:27 EET торгувалися на 19 центів, або на 0,3% нижче, на рівні 73,69 долара за барель, але цього тижня зросли на 4,3%. Американська нафта, яка подорожчала на 6 центів до 72,01 долара за барель, за тиждень зросла на 4,8%.
Ціни на нафту відновлюються після падіння до майже трирічного мінімуму 10 вересня, і з того часу вони зростали протягом п'яти з семи сесій.
У середу центральний банк США знизив процентні ставки на піввідсотка. Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність і попит на енергоносії, але дехто також побачив у цьому значному зниженні ознаку слабкості американського ринку праці.
Запаси нафти в США, найбільшому світовому виробнику, впали до річного мінімуму минулого тижня, показали урядові дані в середу.
Дефіцит на ринку нафти на рівні близько 400 000 барелів на добу (барелів на добу) буде підтримувати ціни на нафту марки Brent в діапазоні 70-75 доларів за барель протягом наступного кварталу, заявили в четвер аналітики Citi, але в 2025 році ціни можуть різко впасти.
Ціни на нафту також підтримуються зростанням напруженості на Близькому Сході. Рації, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням Хезболла, вибухнули в середу після аналогічних вибухів пейджерів напередодні.
Джерела в органах безпеки заявили, що відповідальність за це несе ізраїльське шпигунське агентство Моссад, але ізраїльські офіційні особи не коментують ці атаки.
Слабкий попит з боку економіки Китаю, що сповільнюється, тиснув на ціни, а виробництво нафтопереробних заводів в Китаї в серпні сповільнилося п'ятий місяць поспіль. Зростання промислового виробництва в Китаї також сповільнилося до п'ятимісячного мінімуму минулого місяця, а роздрібні продажі і ціни на нове житло ще більше знизилися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив за депозитними сертифікатами та рефінансування
|Німеччина передала Україні великий пакет допомоги з понад 20 танками Leopard 1 A5
|ЄП закликав зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю
|Посол ЄС: Україна дійсно може вступити у Євросоюз до 2030 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту завершують тиждень зростанням після зниження ставок в США
|«єДозвіл»: Бізнес отримав можливість оформити першу послугу онлайн Джерело: https://biz.censor.net/n3510805єДозвіл": Бізнес отримав можливість оформити першу послугу онлайн
|ВВП України в серпні знизився на 2,1% - ІЕД
|МЕА закликає міжнародних партнерів посилити підтримку енергетичного сектору України
|Інфляція помірно зростатиме у найближчі місяці - Нацбанк
|У ЄС створять резерв дизельного пального для України, – ЗМІ
Бізнес
|Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%
|Штучний інтелект потребує енергії: У США зафіксовано бум будівництва газових електростанцій