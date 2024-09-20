Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту завершують тиждень зростанням після зниження ставок в США

 

Ціни на нафту, які мало змінилися на початку азіатських торгів у п'ятницю, і перебувають на шляху до зростання другий тиждень поспіль після значного зниження процентних ставок в США і скорочення світових запасів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:27 EET торгувалися на 19 центів, або на 0,3% нижче, на рівні 73,69 долара за барель, але цього тижня зросли на 4,3%. Американська нафта, яка подорожчала на 6 центів до 72,01 долара за барель, за тиждень зросла на 4,8%.

Ціни на нафту відновлюються після падіння до майже трирічного мінімуму 10 вересня, і з того часу вони зростали протягом п'яти з семи сесій.

У середу центральний банк США знизив процентні ставки на піввідсотка. Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність і попит на енергоносії, але дехто також побачив у цьому значному зниженні ознаку слабкості американського ринку праці.

Запаси нафти в США, найбільшому світовому виробнику, впали до річного мінімуму минулого тижня, показали урядові дані в середу.

Дефіцит на ринку нафти на рівні близько 400 000 барелів на добу (барелів на добу) буде підтримувати ціни на нафту марки Brent в діапазоні 70-75 доларів за барель протягом наступного кварталу, заявили в четвер аналітики Citi, але в 2025 році ціни можуть різко впасти.

Ціни на нафту також підтримуються зростанням напруженості на Близькому Сході. Рації, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням Хезболла, вибухнули в середу після аналогічних вибухів пейджерів напередодні.

Джерела в органах безпеки заявили, що відповідальність за це несе ізраїльське шпигунське агентство Моссад, але ізраїльські офіційні особи не коментують ці атаки.

Слабкий попит з боку економіки Китаю, що сповільнюється, тиснув на ціни, а виробництво нафтопереробних заводів в Китаї в серпні сповільнилося п'ятий місяць поспіль. Зростання промислового виробництва в Китаї також сповільнилося до п'ятимісячного мінімуму минулого місяця, а роздрібні продажі і ціни на нове житло ще більше знизилися.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2148  0,03 0,06 41,8063  0,01 0,03
EUR 45,9119  0,03 0,07 46,6215  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,01 0,01 41,4700  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес