Ціни на нафту завершують тиждень зростанням після зниження ставок в США

Ціни на нафту, які мало змінилися на початку азіатських торгів у п'ятницю, і перебувають на шляху до зростання другий тиждень поспіль після значного зниження процентних ставок в США і скорочення світових запасів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:27 EET торгувалися на 19 центів, або на 0,3% нижче, на рівні 73,69 долара за барель, але цього тижня зросли на 4,3%. Американська нафта, яка подорожчала на 6 центів до 72,01 долара за барель, за тиждень зросла на 4,8%.

Ціни на нафту відновлюються після падіння до майже трирічного мінімуму 10 вересня, і з того часу вони зростали протягом п'яти з семи сесій.

У середу центральний банк США знизив процентні ставки на піввідсотка. Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність і попит на енергоносії, але дехто також побачив у цьому значному зниженні ознаку слабкості американського ринку праці.

Запаси нафти в США, найбільшому світовому виробнику, впали до річного мінімуму минулого тижня, показали урядові дані в середу.

Дефіцит на ринку нафти на рівні близько 400 000 барелів на добу (барелів на добу) буде підтримувати ціни на нафту марки Brent в діапазоні 70-75 доларів за барель протягом наступного кварталу, заявили в четвер аналітики Citi, але в 2025 році ціни можуть різко впасти.

Ціни на нафту також підтримуються зростанням напруженості на Близькому Сході. Рації, що використовувалися ліванським збройним угрупуванням Хезболла, вибухнули в середу після аналогічних вибухів пейджерів напередодні.

Джерела в органах безпеки заявили, що відповідальність за це несе ізраїльське шпигунське агентство Моссад, але ізраїльські офіційні особи не коментують ці атаки.

Слабкий попит з боку економіки Китаю, що сповільнюється, тиснув на ціни, а виробництво нафтопереробних заводів в Китаї в серпні сповільнилося п'ятий місяць поспіль. Зростання промислового виробництва в Китаї також сповільнилося до п'ятимісячного мінімуму минулого місяця, а роздрібні продажі і ціни на нове житло ще більше знизилися.