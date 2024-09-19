У ЄС створять резерв дизельного пального для України, – ЗМІ

Щоб допомогти Україні краще пройти нинішній опалювальний сезон, ЄС створить резерв дизельного пального.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіло джерело в Кабміні.

"Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу",- розповідає він.

Втім, співрозмовник "ЄвроПравди" уточнює, що в уряді готуються до менш сприятливого розвитку подій, включаючи тривалі аварійні відключення.

Ключовим елементом підтримки України за такого сценарію має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати у ЄС.

"Ці запаси будуть зберігатися в ЄС, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю російських атак. Проте вони дозволять нам забезпечити роботу генераторів, на яких в такому випадку працюватимуть соціальні заклади", - пояснив він.

В українському уряді також заявили, що знають, що під виглядом транзиту азербайджанського газу реалізується схема заміщення: Азербайджан купує російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну перед наближенням зими.