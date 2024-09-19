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У ЄС створять резерв дизельного пального для України, – ЗМІ
17:59 19.09.2024 |
Щоб допомогти Україні краще пройти нинішній опалювальний сезон, ЄС створить резерв дизельного пального.
Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіло джерело в Кабміні.
"Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу",- розповідає він.
Втім, співрозмовник "ЄвроПравди" уточнює, що в уряді готуються до менш сприятливого розвитку подій, включаючи тривалі аварійні відключення.
Ключовим елементом підтримки України за такого сценарію має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати у ЄС.
"Ці запаси будуть зберігатися в ЄС, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю російських атак. Проте вони дозволять нам забезпечити роботу генераторів, на яких в такому випадку працюватимуть соціальні заклади", - пояснив він.
В українському уряді також заявили, що знають, що під виглядом транзиту азербайджанського газу реалізується схема заміщення: Азербайджан купує російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС.
Раніше стало відомо, що Європейська комісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну перед наближенням зими.
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