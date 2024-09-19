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Нафта перейшла до зростання після зниження ставки ФРС, Brent вище за $74,3 за барель
16:14 19.09.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зростання вдень у четвер, трейдери позитивно реагують на зниження ключової процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) відразу на 50 базисних пунктів.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 14:35 EET зросли на $0,69 (0,94%), до $74,34 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до вказаного часу на $0,66 (0,93%), до $71,57 за барель.
ФРС у середу зменшила ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів (б.п.) - до 4,75-5% річних. Зниження стало першим із березня 2020 року. При цьому глава Федрезерва Джером Пауелл заявив, що Федрезерв може уповільнити пом'якшення, якщо інфляція виявиться стійкою.
"Зниження ставки підтримає економічну активність і простимулює попит на енергоносії в США, що сприятиме зростанню цін на нафту. Однак настільки значне зниження спонукало побоювання щодо потенційного уповільнення економіки, що може стати обмежувальним фактором", - зазначив керуючий директор Tickmill Джозеф Дахріє.
Тепер увага ринку, швидше за все, перейде на ситуацію з глобальним попитом на паливо, написали аналітики ING. "Зрозуміло, ключову роль у плані попиту відіграє Китай, проте останнім часом також з'являлися повідомлення про те, що НПЗ у Європі зменшують завантаження потужностей через слабку рентабельність", - додали вони.
Також напередодні стало відомо, що запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 1,63 млн. барелів, тоді як експерти очікували скорочення всього на 100 тис. барелів. Товарні запаси бензину зросли на 69 тис. барелів, дистилятів - на 125 тис. барелів. Аналітики чекали збільшення запасів бензину на 1 млн барелів та аналогічного підвищення запасів дистилятів.
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