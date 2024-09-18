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Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $72,8 за барель
15:53 18.09.2024 |
Падіння цін на нафту посилилося вдень у середу, оскільки сигнали щодо підвищення запасів цього виду палива в США переважили зростання напруженості на Близькому Сході.
Котирування листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:19 EET знизилися на $0,89 (1,21%), до $72,81 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,93 (1,31%), до $70,26 за барель.
За підсумками минулої сесії Brent подорожчала на 1,3%, WTI - на 1,6%.
Як повідомив напередодні Американський інститут нафти (API), запаси нафти в Штатах минулого тижня зросли на 1,96 млн барелів.
Офіційні відомості про резерви енергоносіїв у країні будуть опубліковані міністерством енергетики США в середу о 17:30 кв. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 100 тис. барелів, а також зростання запасів бензину на 610 тис. барелів і збільшення резервів дистилятів на 400 тис. барелів.
Тим часом ринок стежить за ситуацією на Близькому Сході. У вівторок одночасно в різних частинах Лівану вибухнули пейджери, які використовували члени місцевого шиїтського руху "Хезболла". Близькосхідні ЗМІ з посиланням на ліванське МОЗ повідомили, що внаслідок інциденту загинуло щонайменше 11 осіб, ще близько 4 тис. дістали поранення, причому стан 400 із них оцінюють як критичний.
Крім того, трейдери очікують підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які будуть підведені в середу. Інвестори впевнені, що американський ЦБ опустить ставку на цьому засідання, але розходяться в думках щодо розміру зниження.
На думку Кріса Вестона з австралійської брокерської компанії Pepperstone, якщо Федрезерв знизить ставку одразу на 50 базисних пунктів, це може бути сприйнято ринком як сигнал побоювань за стан американської економіки і чинити тиск на ринок нафти.
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