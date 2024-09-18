Фінансові новини
- |
- 18.09.24
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту стабілізувалися, а інвестори зосередилися на рішенні ФРС
08:26 18.09.2024 |
Ціни на нафту стабілізувалися в середу після зростання протягом попередніх двох сесій, оскільки інвестори очікують на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, а потенційна ескалація насильства на Близькому Сході підтримує ринок.
Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 02:53 EET впали на 3 центи до $73,67 за барель. Ф'ючерси на американську нафту в жовтні впали на 11 центів, або на 0,2%, до 71,08 долара за барель.
Обидва контракти подорожчали приблизно на 1 долар за барель у вівторок на тлі тривалих перебоїв з поставками в США, найбільшому в світі виробнику нафти, після урагану «Франсін», а також на тлі того, що трейдери вважають, що попит може зрости після того, як ФРС вперше за чотири роки знизить процентну ставку.
Ціни також підтримав потенціал зростання насильства на Близькому Сході, що може призвести до можливих перебоїв у видобутку в ключовому регіоні-виробнику після того, як Ізраїль нібито атакував бойовиків угруповання Хезболла в Лівані за допомогою пейджерів, начинених вибухівкою.
«Ринки заспокоїлися, оскільки були враховані занепокоєння щодо збитків від урагану та ескалації напруженості на Близькому Сході, - сказав Міцуру Мураіші, аналітик Fujitomi Securities.
«Зараз інвестори зосереджені на зниженні ставок ФРС, що може пожвавити попит на паливо в США і послабити долар», - сказав він, прогнозуючи, що ціни на нафту, ймовірно, збережуть бугаєвий тон після того, як минулого тижня Brent досягла найнижчого рівня з 2021 року.
Трейдери зберігають бети на те, що ФРС почне очікувану серію зниження процентних ставок на піввідсотка в середу, і це очікування може чинити тиск на банкірів центробанку, щоб вони зробили саме це.
Хезболла пообіцяла помститися Ізраїлю після того, як у вівторок пейджери вибухнули по всьому Лівану, в результаті чого загинуло щонайменше вісім осіб і було поранено близько 3000, включаючи бойовиків і посланця Ірану в Бейруті. Ізраїль відмовився коментувати вибухи.
Підтримку ринку також надало очікування закупівель нафти для Стратегічного нафтового резерву США (SPR).
Як повідомило у вівторок джерело, знайоме з питанням, адміністрація Байдена буде шукати до 6 мільйонів барелів нафти для SPR, і ця закупівля, якщо вона буде здійснена, стане найбільшою в історії поповнення запасу після історичного розпродажу в 2022 році.
Дані про запаси нафти в США, опубліковані у вівторок Американським інститутом нафти (API), показали зростання. За тиждень, що завершився 13 вересня, запаси нафти зросли на 1,96 мільйона барелів, згідно з ринковими джерелами, що посилаються на дані API, а запаси бензину і дистилятів збільшилися приблизно на 2,3 мільйона барелів.
Аналітики, опитані Reuters, в середньому підрахували, що минулого тижня запаси сирої нафти скоротилися приблизно на 500 000 барелів. Звіт Управління енергетичної інформації США буде опублікований в середу о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем). (У пункті 11 цієї статті було виправлено, що дані про запаси нафти за версією Американського інституту нафти (API) зросли, а не були змішаними)
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють
|«План перемоги» України може спрацювати - Вашингтон
|«Українське досьє» нової команди Єврокомісії
|Італія надішле Україні другу батарею SAMP/T до кінця вересня, - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зобов'язання перед МВФ: Рада відновила трирічне планування місцевих бюджетів
|Саудівський фонд став співвласником агрохолдингу МХП Косюка
|Посухою охоплені близько 70% площ для посіву - Укргідрометцентр
|«Ола Файн» власника кіберкоманди NAVI Кріппи купило готель "Україна" в Києві на аукціоні ФДМ за 2,5 млрд грн
|Надходжень від економбронювання у держбюджет-2025 не закладено - Свириденко
|Кабмін знизив максимальні ставки за «5-7-9» на 4 п.п. і дозволив поєднувати програму з партнерськими
|Середня вартість оренди однокімнатної квартири в серпні 2024 року становила 6 962 гривень на місяць
Бізнес
|JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин
|Samsung починає масове виробництво нової пам'яті QLC V-NAND 9-го покоління
|iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max демонструють на 26% вищу швидкість 5G, завдяки новому модему від Qualcomm
|OpenAI випустила o1 — першу модель зі здібностями до «міркування»
|Snapdragon 8 Gen 4 в в OnePlus 13 розриває чипи Apple A18 та A17 Pro в багатоядерних тестах Geekbench – відрив в десятки відсотків
|Цільова реклама по-новому: Ford хоче запатентувати технологію аналізу розмов у своїх автомобілях
|Астронавти SpaceX Polaris Dawn здійснили перший приватний вихід у відкритий космос