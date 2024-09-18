Ціни на нафту стабілізувалися, а інвестори зосередилися на рішенні ФРС

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після зростання протягом попередніх двох сесій, оскільки інвестори очікують на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, а потенційна ескалація насильства на Близькому Сході підтримує ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад о 02:53 EET впали на 3 центи до $73,67 за барель. Ф'ючерси на американську нафту в жовтні впали на 11 центів, або на 0,2%, до 71,08 долара за барель.

Обидва контракти подорожчали приблизно на 1 долар за барель у вівторок на тлі тривалих перебоїв з поставками в США, найбільшому в світі виробнику нафти, після урагану «Франсін», а також на тлі того, що трейдери вважають, що попит може зрости після того, як ФРС вперше за чотири роки знизить процентну ставку.

Ціни також підтримав потенціал зростання насильства на Близькому Сході, що може призвести до можливих перебоїв у видобутку в ключовому регіоні-виробнику після того, як Ізраїль нібито атакував бойовиків угруповання Хезболла в Лівані за допомогою пейджерів, начинених вибухівкою.

«Ринки заспокоїлися, оскільки були враховані занепокоєння щодо збитків від урагану та ескалації напруженості на Близькому Сході, - сказав Міцуру Мураіші, аналітик Fujitomi Securities.

«Зараз інвестори зосереджені на зниженні ставок ФРС, що може пожвавити попит на паливо в США і послабити долар», - сказав він, прогнозуючи, що ціни на нафту, ймовірно, збережуть бугаєвий тон після того, як минулого тижня Brent досягла найнижчого рівня з 2021 року.

Трейдери зберігають бети на те, що ФРС почне очікувану серію зниження процентних ставок на піввідсотка в середу, і це очікування може чинити тиск на банкірів центробанку, щоб вони зробили саме це.

Хезболла пообіцяла помститися Ізраїлю після того, як у вівторок пейджери вибухнули по всьому Лівану, в результаті чого загинуло щонайменше вісім осіб і було поранено близько 3000, включаючи бойовиків і посланця Ірану в Бейруті. Ізраїль відмовився коментувати вибухи.

Підтримку ринку також надало очікування закупівель нафти для Стратегічного нафтового резерву США (SPR).

Як повідомило у вівторок джерело, знайоме з питанням, адміністрація Байдена буде шукати до 6 мільйонів барелів нафти для SPR, і ця закупівля, якщо вона буде здійснена, стане найбільшою в історії поповнення запасу після історичного розпродажу в 2022 році.

Дані про запаси нафти в США, опубліковані у вівторок Американським інститутом нафти (API), показали зростання. За тиждень, що завершився 13 вересня, запаси нафти зросли на 1,96 мільйона барелів, згідно з ринковими джерелами, що посилаються на дані API, а запаси бензину і дистилятів збільшилися приблизно на 2,3 мільйона барелів.

Аналітики, опитані Reuters, в середньому підрахували, що минулого тижня запаси сирої нафти скоротилися приблизно на 500 000 барелів. Звіт Управління енергетичної інформації США буде опублікований в середу о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем). (У пункті 11 цієї статті було виправлено, що дані про запаси нафти за версією Американського інституту нафти (API) зросли, а не були змішаними)