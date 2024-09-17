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Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу
16:39 17.09.2024 |
У середині вересня намітилась несподівана тенденція, яка прямо протилежна очікуванням опонентів підвищення акцизів на пальне. Мережі середнього й нижнього цінових діапазонів почали знижувати ціни на бензин. Таку змогу їм надали європейські котирування, які з початку місяця порівняно з серпнем утратили в середньому 12% на бензині й 7% на дизпальному.
Ситуація зі скрапленим газом інша. Суттєве збільшення податку призвело до поступового збільшення собівартості автогазу, а потім і цін на АЗС. А чималі серпневі залишки роблять цей процес плавним.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з початку вересня середня гуртова вартість бензину А-95 зменшилася на 1,69 грн/л, до 46,30 грн/л, дизельного пального - на 1,44 грн/л, до 42,99 грн/л. Загалом за 16 днів вересня середня ціна на бензин становить 47,23 грн/л, що на 62 коп./л менше, ніж у серпні. Для дизелю різниця не така суттєва: 18 коп./л, до 43,64 грн/л.
Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л
Попри це, середня роздрібна ціна на «світлі» майже не змінилася й становить 56,58 грн/л на бензин А-95 і 52,80 грн/л на дизпальне.
Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л
Відповідно, суттєво збільшилася маржинальність. Так, за місяць спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин зріс на 1,65 грн/л, до максимальних цього року 10,28 грн/л, на дизельне пальне - на 1,40 грн/л, до 9,81 грн/л.
Начебто є передумови для зниження, але ринок не надто поспішає, продовжуючи спостерігати за котируваннями. Проте декілька мереж спробували стати першими. Це UPG, VST, RLS, де вартість ресурсу зменшилася на 1-1,10 грн/л. До них додалися «Авантаж 7», «Маркет», «Фактор» зі зниженням на 50-70 коп./л.
Але були й такі, хто додав до вартості пального від 40 коп./л до 1 грн/л. Так, здорожчав А-95 і 95+ у полтавських мережах BVS і «Автотранс» (+1 грн/л). Але не виключено, що найближчим часом мережі переглянуть цінову політику.
«Укрнафта» - єдина мережа, яка у вересні збільшила вартість усієї лінійки пального. Якщо бензин оператора здорожчав на 50 коп./л, до 55,49 грн/л, на всіх АЗК мережі, то дизельне пальне - точково у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській і Харківській областях на 1 грн/л, тим самим вирівнявши вартість дизелю у мережі на позначці 52,99 грн/л.
Щодо дизпального, то більшість мереж поки тримають нейтралітет. Тільки VostokGaz і «Маркет» відреагували на динаміку гуртового ринку, знизивши свої ціни на 1 грн/л і 50 коп./л відповідно.
Станом на 16 вересня різниця між цінами на бензин у преміальних і дискаунтерів зросла на 17 коп./л, до 6,60 грн/л, для дизельного пального залишилася без змін: 6,42 грн/л.
LPG
Роздрібні ціни на LPG зберігають висхідний тренд.
«Вартість газу і надалі зростатиме, поки не досягне 32-35 грн/л залежно від мережі», - зазначили в одній із паливних компаній.
В іншій розповіли, що тільки зниження котирувань може якось зупинити приріст газу.
«Але це позначиться на наших цінах тільки у жовтні», - додали в ній.
Здорожчанню газу на стелах сприяють гуртові ціни, які з початку вересня зросли у середньому на 3 400 грн/т (1,84 грн/л), до 53 440 грн/т (28,86 грн/л). Середня вереснева ціна на ресурс становить 52 757 грн/л (28,49 грн/л) при тому, що у серпні була 45 325 грн/т (24,48 грн/л).
Динаміка гуртових цін на LPG в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л
Найбільше у середньому - на 2,80 грн/л - збільшилася вартість газу на заправках «Кворум», до 29,98 грн/л. Від 2,50 грн/л і вище додали у консолідованій мережі «Приват», а також на станціях мереж VostokGaz, «Катрал», Green Wave, Luxwen і «Параллель» (див. табл.).
Преміальні мережі - ОККО, WOG і SOCAR - додали 2 грн/л, до 31,98-31,99 грн/л.
Зазначимо, що нині «Приват» і Neftek за ціною перебувають в одній лінійці з маркетмейкерами. Недалеко відстала мережа й KLO з вартістю 31,79 грн/л.
Загалом через різні можливості для накопичення газу у серпні різниця у вартості газу в преміальних і в більшості економ-мереж звузилася.
Не стомлюється дивувати мережа «Авантаж 7»: вона тримає 28,95 грн/л, хоча у гурті середня вартість становить 28,86 грн/л, а в роздробі вже 31,01 грн/л.
На 16 вересня різниця між цінами на LPG у преміум-мереж і дискаунтерів зросла на 15 коп./л, до 2,51 грн/л.
Спред на скраплений газ у вересні хоч і збільшився на 24 коп./л, але залишається низьким - 2,15 грн/л (станом на 16 вересня - ek). LPG і раніше був маломаржинальним пальним, а зараз що рентабельність, що проливи залишають бажати кращого.
«Після введення акцизу продажі впали на 5% і продовжують падати», - констатували в одній із мереж на сході країни. Але тут треба зазначити, що на світлі нафтопродукти попит теж упав, що, вочевидь, пов'язано із запасами, які зробили споживачі напередодні 1 вересня.
Динаміка роздрібних цін на «світлі» й газ (1-16 вересня 2024 р.), грн/л
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
16.09.24
|
Зм.
|
16.09.24
|
Зм.
|
16.09.24
|
Зм.
|
16.09.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
60,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
31,99
|
2,00
|
ОККО
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
31,99
|
2,00
|
WOG
|
59,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
31,98
|
2,00
|
Shell
|
59,34
|
0,00
|
62,49
|
0,00
|
55,42
|
0,00
|
31,36
|
2,48
|
KLO
|
58,09
|
0,00
|
59,29
|
0,00
|
55,09
|
0,00
|
31,79
|
2,40
|
Neftek
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
31,99
|
2,00
|
BVS
|
57,99
|
1,00
|
59,99
|
1,00
|
53,99
|
0,00
|
30,49
|
2,00
|
Автотранс
|
57,98
|
1,00
|
62,98
|
1,00
|
53,98
|
0,00
|
30,48
|
2,00
|
Паралель
|
57,66
|
0,00
|
|
|
53,99
|
-0,67
|
31,16
|
2,67
|
Рур груп
|
56,49
|
0,00
|
|
|
53,49
|
0,00
|
31,29
|
2,29
|
AMIC
|
56,37
|
-0,05
|
58,22
|
0,00
|
52,83
|
0,03
|
30,64
|
1,02
|
Авіас
|
56,09
|
0,01
|
|
|
50,78
|
-0,02
|
31,98
|
2,52
|
UPG
|
56,00
|
-1,00
|
58,00
|
-1,00
|
51,86
|
-0,04
|
30,22
|
2,30
|
VostokGaz
|
55,99
|
0,50
|
|
|
52,49
|
-1,00
|
31,49
|
2,50
|
Ovis
|
55,99
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
30,79
|
2,20
|
Luxwen
|
55,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
30,49
|
2,50
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
30,37
|
2,60
|
Укрнафта
|
55,49
|
0,50
|
57,99
|
0,50
|
52,99
|
0,30
|
29,99
|
2,00
|
Chipo
|
55,43
|
0,03
|
|
|
51,20
|
-0,02
|
30,33
|
2,28
|
Green Wave
|
54,90
|
0,00
|
|
|
51,40
|
0,00
|
29,90
|
2,50
|
U.GO
|
54,90
|
0,00
|
|
|
52,40
|
0,00
|
29,40
|
1,50
|
ZOG
|
54,50
|
0,00
|
56,50
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
31,00
|
2,00
|
Кворум
|
54,48
|
0,00
|
|
|
51,48
|
0,00
|
29,98
|
2,80
|
Marshal
|
54,40
|
0,00
|
57,40
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
29,76
|
2,10
|
VST
|
54,30
|
-1,10
|
|
|
50,40
|
0,00
|
31,40
|
2,00
|
Motto
|
54,02
|
0,00
|
55,67
|
0,00
|
50,24
|
0,00
|
29,92
|
2,43
|
БРСМ-Нафта
|
54,00
|
0,06
|
|
|
49,86
|
0,00
|
30,01
|
2,30
|
Mango
|
53,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
30,09
|
2,00
|
Олас
|
53,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
29,60
|
2,31
|
SUNOIL
|
53,90
|
0,40
|
|
|
50,90
|
0,00
|
30,40
|
1,90
|
RLS
|
53,80
|
-1,10
|
56,00
|
-1,00
|
49,80
|
0,00
|
29,90
|
2,00
|
Авантаж 7
|
53,45
|
-0,50
|
|
|
49,95
|
0,00
|
28,95
|
2,00
|
Середня ціна в Україні
|
56,58
|
-0,01
|
60,27
|
0,04
|
52,80
|
-0,01
|
31,01
|
2,12
|
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