Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

У середині вересня намітилась несподівана тенденція, яка прямо протилежна очікуванням опонентів підвищення акцизів на пальне. Мережі середнього й нижнього цінових діапазонів почали знижувати ціни на бензин. Таку змогу їм надали європейські котирування, які з початку місяця порівняно з серпнем утратили в середньому 12% на бензині й 7% на дизпальному.

Ситуація зі скрапленим газом інша. Суттєве збільшення податку призвело до поступового збільшення собівартості автогазу, а потім і цін на АЗС. А чималі серпневі залишки роблять цей процес плавним.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з початку вересня середня гуртова вартість бензину А-95 зменшилася на 1,69 грн/л, до 46,30 грн/л, дизельного пального - на 1,44 грн/л, до 42,99 грн/л. Загалом за 16 днів вересня середня ціна на бензин становить 47,23 грн/л, що на 62 коп./л менше, ніж у серпні. Для дизелю різниця не така суттєва: 18 коп./л, до 43,64 грн/л.

Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

Попри це, середня роздрібна ціна на «світлі» майже не змінилася й становить 56,58 грн/л на бензин А-95 і 52,80 грн/л на дизпальне.

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

Відповідно, суттєво збільшилася маржинальність. Так, за місяць спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин зріс на 1,65 грн/л, до максимальних цього року 10,28 грн/л, на дизельне пальне - на 1,40 грн/л, до 9,81 грн/л.

Начебто є передумови для зниження, але ринок не надто поспішає, продовжуючи спостерігати за котируваннями. Проте декілька мереж спробували стати першими. Це UPG, VST, RLS, де вартість ресурсу зменшилася на 1-1,10 грн/л. До них додалися «Авантаж 7», «Маркет», «Фактор» зі зниженням на 50-70 коп./л.

Але були й такі, хто додав до вартості пального від 40 коп./л до 1 грн/л. Так, здорожчав А-95 і 95+ у полтавських мережах BVS і «Автотранс» (+1 грн/л). Але не виключено, що найближчим часом мережі переглянуть цінову політику.

«Укрнафта» - єдина мережа, яка у вересні збільшила вартість усієї лінійки пального. Якщо бензин оператора здорожчав на 50 коп./л, до 55,49 грн/л, на всіх АЗК мережі, то дизельне пальне - точково у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській і Харківській областях на 1 грн/л, тим самим вирівнявши вартість дизелю у мережі на позначці 52,99 грн/л.

Щодо дизпального, то більшість мереж поки тримають нейтралітет. Тільки VostokGaz і «Маркет» відреагували на динаміку гуртового ринку, знизивши свої ціни на 1 грн/л і 50 коп./л відповідно.

Станом на 16 вересня різниця між цінами на бензин у преміальних і дискаунтерів зросла на 17 коп./л, до 6,60 грн/л, для дизельного пального залишилася без змін: 6,42 грн/л.

LPG

Роздрібні ціни на LPG зберігають висхідний тренд.

«Вартість газу і надалі зростатиме, поки не досягне 32-35 грн/л залежно від мережі», - зазначили в одній із паливних компаній.

В іншій розповіли, що тільки зниження котирувань може якось зупинити приріст газу.

«Але це позначиться на наших цінах тільки у жовтні», - додали в ній.

Здорожчанню газу на стелах сприяють гуртові ціни, які з початку вересня зросли у середньому на 3 400 грн/т (1,84 грн/л), до 53 440 грн/т (28,86 грн/л). Середня вереснева ціна на ресурс становить 52 757 грн/л (28,49 грн/л) при тому, що у серпні була 45 325 грн/т (24,48 грн/л).

Динаміка гуртових цін на LPG в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

Найбільше у середньому - на 2,80 грн/л - збільшилася вартість газу на заправках «Кворум», до 29,98 грн/л. Від 2,50 грн/л і вище додали у консолідованій мережі «Приват», а також на станціях мереж VostokGaz, «Катрал», Green Wave, Luxwen і «Параллель» (див. табл.).

Преміальні мережі - ОККО, WOG і SOCAR - додали 2 грн/л, до 31,98-31,99 грн/л.

Зазначимо, що нині «Приват» і Neftek за ціною перебувають в одній лінійці з маркетмейкерами. Недалеко відстала мережа й KLO з вартістю 31,79 грн/л.

Загалом через різні можливості для накопичення газу у серпні різниця у вартості газу в преміальних і в більшості економ-мереж звузилася.

Не стомлюється дивувати мережа «Авантаж 7»: вона тримає 28,95 грн/л, хоча у гурті середня вартість становить 28,86 грн/л, а в роздробі вже 31,01 грн/л.

На 16 вересня різниця між цінами на LPG у преміум-мереж і дискаунтерів зросла на 15 коп./л, до 2,51 грн/л.

Спред на скраплений газ у вересні хоч і збільшився на 24 коп./л, але залишається низьким - 2,15 грн/л (станом на 16 вересня - ek). LPG і раніше був маломаржинальним пальним, а зараз що рентабельність, що проливи залишають бажати кращого.

«Після введення акцизу продажі впали на 5% і продовжують падати», - констатували в одній із мереж на сході країни. Але тут треба зазначити, що на світлі нафтопродукти попит теж упав, що, вочевидь, пов'язано із запасами, які зробили споживачі напередодні 1 вересня.

Динаміка роздрібних цін на «світлі» й газ (1-16 вересня 2024 р.), грн/л