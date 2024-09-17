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АНАЛІТИКА

Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

 

У середині вересня намітилась несподівана тенденція, яка прямо протилежна очікуванням опонентів підвищення акцизів на пальне. Мережі середнього й нижнього цінових діапазонів почали знижувати ціни на бензин. Таку змогу їм надали європейські котирування, які з початку місяця порівняно з серпнем утратили в середньому 12% на бензині й 7% на дизпальному.

Ситуація зі скрапленим газом інша. Суттєве збільшення податку призвело до поступового збільшення собівартості автогазу, а потім і цін на АЗС. А чималі серпневі залишки роблять цей процес плавним.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з початку вересня середня гуртова вартість бензину А-95 зменшилася на 1,69 грн/л, до 46,30 грн/л, дизельного пального - на 1,44 грн/л, до 42,99 грн/л. Загалом за 16 днів вересня середня ціна на бензин становить 47,23 грн/л, що на 62 коп./л менше, ніж у серпні. Для дизелю різниця не така суттєва: 18 коп./л, до 43,64 грн/л.

Динаміка гуртових цін на світлі нафтопродукти в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

Попри це, середня роздрібна ціна на «світлі» майже не змінилася й становить 56,58 грн/л на бензин А-95 і 52,80 грн/л на дизпальне.

Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

 

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

 

Відповідно, суттєво збільшилася маржинальність. Так, за місяць спред між гуртовою і роздрібною цінами на бензин зріс на 1,65 грн/л, до максимальних цього року 10,28 грн/л, на дизельне пальне - на 1,40 грн/л, до 9,81 грн/л.

Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

 

Начебто є передумови для зниження, але ринок не надто поспішає, продовжуючи спостерігати за котируваннями. Проте декілька мереж спробували стати першими. Це UPG, VST, RLS, де вартість ресурсу зменшилася на 1-1,10 грн/л. До них додалися «Авантаж 7», «Маркет», «Фактор» зі зниженням на 50-70 коп./л.

Але були й такі, хто додав до вартості пального від 40 коп./л до 1 грн/л. Так, здорожчав А-95 і 95+ у полтавських мережах BVS і «Автотранс» (+1 грн/л). Але не виключено, що найближчим часом мережі переглянуть цінову політику.

«Укрнафта» - єдина мережа, яка у вересні збільшила вартість усієї лінійки пального. Якщо бензин оператора здорожчав на 50 коп./л, до 55,49 грн/л, на всіх АЗК мережі, то дизельне пальне - точково у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській і Харківській областях на 1 грн/л, тим самим вирівнявши вартість дизелю у мережі на позначці 52,99 грн/л.

Щодо дизпального, то більшість мереж поки тримають нейтралітет. Тільки VostokGaz і «Маркет» відреагували на динаміку гуртового ринку, знизивши свої ціни на 1 грн/л і 50 коп./л відповідно.

Станом на 16 вересня різниця між цінами на бензин у преміальних і дискаунтерів зросла на 17 коп./л, до 6,60 грн/л, для дизельного пального залишилася без змін: 6,42 грн/л.

LPG

Роздрібні ціни на LPG зберігають висхідний тренд.

«Вартість газу і надалі зростатиме, поки не досягне 32-35 грн/л залежно від мережі», - зазначили в одній із паливних компаній.

В іншій розповіли, що тільки зниження котирувань може якось зупинити приріст газу.

«Але це позначиться на наших цінах тільки у жовтні», - додали в ній.

Здорожчанню газу на стелах сприяють гуртові ціни, які з початку вересня зросли у середньому на 3 400 грн/т (1,84 грн/л), до 53 440 грн/т (28,86 грн/л). Середня вереснева ціна на ресурс становить 52 757 грн/л (28,49 грн/л) при тому, що у серпні була 45 325 грн/т (24,48 грн/л).

Динаміка гуртових цін на LPG в Україні у серпні-вересні 2024 р., грн/л

Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

 

Найбільше у середньому - на 2,80 грн/л - збільшилася вартість газу на заправках «Кворум», до 29,98 грн/л. Від 2,50 грн/л і вище додали у консолідованій мережі «Приват», а також на станціях мереж VostokGaz, «Катрал», Green Wave, Luxwen і «Параллель» (див. табл.).

Преміальні мережі - ОККО, WOG і SOCAR - додали 2 грн/л, до 31,98-31,99 грн/л.

Зазначимо, що нині «Приват» і Neftek за ціною перебувають в одній лінійці з маркетмейкерами. Недалеко відстала мережа й KLO з вартістю 31,79 грн/л.

Загалом через різні можливості для накопичення газу у серпні різниця у вартості газу в преміальних і в більшості економ-мереж звузилася.

Не стомлюється дивувати мережа «Авантаж 7»: вона тримає 28,95 грн/л, хоча у гурті середня вартість становить 28,86 грн/л, а в роздробі вже 31,01 грн/л.

На 16 вересня різниця між цінами на LPG у преміум-мереж і дискаунтерів зросла на 15 коп./л, до 2,51 грн/л.

Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

 

Спред на скраплений газ у вересні хоч і збільшився на 24 коп./л, але залишається низьким - 2,15 грн/л (станом на 16 вересня - ek). LPG і раніше був маломаржинальним пальним, а зараз що рентабельність, що проливи залишають бажати кращого.

«Після введення акцизу продажі впали на 5% і продовжують падати», - констатували в одній із мереж на сході країни. Але тут треба зазначити, що на світлі нафтопродукти попит теж упав, що, вочевидь, пов'язано із запасами, які зробили споживачі напередодні 1 вересня.

Назустріч один одному: газ дорожчає, «світлі» нафтопродукти повзуть донизу

 

Динаміка роздрібних цін на «світлі» й газ (1-16 вересня 2024 р.), грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

16.09.24

Зм.

16.09.24

Зм.

16.09.24

Зм.

16.09.24

Зм.

SOCAR

60,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

31,99

2,00

ОККО

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

31,99

2,00

WOG

59,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

31,98

2,00

Shell

59,34

0,00

62,49

0,00

55,42

0,00

31,36

2,48

KLO

58,09

0,00

59,29

0,00

55,09

0,00

31,79

2,40

Neftek

57,99

0,00

59,99

0,00

53,99

0,00

31,99

2,00

BVS

57,99

1,00

59,99

1,00

53,99

0,00

30,49

2,00

Автотранс

57,98

1,00

62,98

1,00

53,98

0,00

30,48

2,00

Паралель

57,66

0,00

53,99

-0,67

31,16

2,67

Рур груп

56,49

0,00

53,49

0,00

31,29

2,29

AMIC

56,37

-0,05

58,22

0,00

52,83

0,03

30,64

1,02

Авіас

56,09

0,01

50,78

-0,02

31,98

2,52

UPG

56,00

-1,00

58,00

-1,00

51,86

-0,04

30,22

2,30

VostokGaz

55,99

0,50

52,49

-1,00

31,49

2,50

Ovis

55,99

0,00

58,49

0,00

52,49

0,00

30,79

2,20

Luxwen

55,99

0,00

56,99

0,00

52,49

0,00

30,49

2,50

Катрал

55,99

0,00

49,99

0,00

30,37

2,60

Укрнафта

55,49

0,50

57,99

0,50

52,99

0,30

29,99

2,00

Chipo

55,43

0,03

51,20

-0,02

30,33

2,28

Green Wave

54,90

0,00

51,40

0,00

29,90

2,50

U.GO

54,90

0,00

52,40

0,00

29,40

1,50

ZOG

54,50

0,00

56,50

0,00

52,50

0,00

31,00

2,00

Кворум

54,48

0,00

51,48

0,00

29,98

2,80

Marshal

54,40

0,00

57,40

0,00

50,90

0,00

29,76

2,10

VST

54,30

-1,10

50,40

0,00

31,40

2,00

Motto

54,02

0,00

55,67

0,00

50,24

0,00

29,92

2,43

БРСМ-Нафта

54,00

0,06

49,86

0,00

30,01

2,30

Mango

53,99

0,00

49,99

0,00

30,09

2,00

Олас

53,99

0,00

50,99

0,00

29,60

2,31

SUNOIL

53,90

0,40

50,90

0,00

30,40

1,90

RLS

53,80

-1,10

56,00

-1,00

49,80

0,00

29,90

2,00

Авантаж 7

53,45

-0,50

49,95

0,00

28,95

2,00

Середня ціна в Україні

56,58

-0,01

60,27

0,04

52,80

-0,01

31,01

2,12
За матеріалами: EnKorr
 

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