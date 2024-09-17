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Нафтовий ринок стабілізувався, Brent торгується на рівні $72,67 за барель
15:44 17.09.2024 |
Ціни на нафту у вівторок тримаються близько рівнів закриття попередньої сесії.
Трейдери очікують підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і оцінюють сигнали щодо попиту і пропозиції на нафтовому ринку.
Впевненість інвесторів у тому, що ФРС опустить ставку одразу на 50 базисних пунктів за підсумками дводенного засідання, яке завершується в середу, збільшується. Різке пом'якшення політики американським ЦБ буде позитивним фактором як для економіки США загалом, так і для попиту на нафту.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET становить $72,67 за барель, що на $0,08 (0,11%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні до цього часу на $0,05 (0,07%), до $70,14 за барель.
Ціни на нафту впали приблизно на 15% від початку третього кварталу у зв'язку з сигналами ослаблення попиту в Китаї.
Останнім часом, однак, підтримку ринку надають новини про значне скорочення експорту нафти з Лівії у зв'язку із загостренням конфлікту між владою східної та західної частин країни. Крім того, буревій "Франсін" призвів до зупинки роботи частини видобувних потужностей США в Мексиканській затоці, і близько 12% нафтовидобутку досі не відновлено.
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